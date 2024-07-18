Українка загинула в Італії: за знущання затримали її співмешканця-росіянина

Поліція затримала 41-річного росіянина, який знущався і бив свою співмешканку-українку.

В Італії трагічно загинула 33-річна українка Марта-Марія Огризко після того, як впала зі скелі.

Про це повідомило італійське видання Rainews.it.

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Схил знаходиться біля трейлера, де вона жила зі своїм партнером. Після падіння зі скелі заввишки близько двох метрів, не маючи змоги поворухнутися, українка попросила свого партнера-росіянина про допомогу, надсилаючи йому повідомлення через Whatsapp і телефонуючи йому, але він проігнорував прохання про допомогу.

Жінку наступного ранку знайшли мертвою. На тілі жінки виявили травми внаслідок падіння, а також від отриманих раніше побоїв.

Крім того, що чоловік проігнорував прохання українки про допомогу і залишив її помирати, італійські правоохоронці з'ясували, що 41-річний росіянин Ілля Б. неодноразово нападав на Марту-Марію і погрожував їй, зокрема, ножем. Одного разу він спалив її одяг та зіштовхнув на запалене багаття, що спричинило опіки сідниць, рук та живота другого ступеня.

Крім того, росіянин не дозволяв українці спілкуватися та бачитися з членами сім'ї, яких він ненавидів через українське громадянство. В одному випадку, за словами сестри загиблої, він образив їх, назвавши "фі***ими українцями, які мають померти". У кількох випадках жінці доводилося навіть лягати у лікарню через побиття.

Росіянина заарештували за звинуваченням у жорстокому поводженні. Йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 12 до 24 років.

Раніше повідомлялося, що афганець напав з ножем на українську біженку в Німеччині.

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