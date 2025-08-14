Трагічна ДТП в Естонії: під колесами автобуса загинула українка / © nta.ua

Харків’янка Юлія Рупека, 26-річна біженка, яка працювала перукарем у Таллінні, загинула 10 серпня внаслідок ДТП. Її збив автобус у центрі столиці Естонії.

Про це повідомляє NTA.

Трагедія сталася о 18:26 на Нарвському шосе. За даними поліції, 59-річний водій автобуса, що повертав на перехресті, збив жінку, яка перебувала на проїжджій частині. Юлія Рупека отримала тяжкі травми й померла на місці.

Поліція розслідує, де саме перебувала жінка під час зіткнення. Відомо, що на цій ділянці дороги дозволена швидкість становить 30 км/год. Водій автобуса був тверезий, а пасажири, які перебували в салоні, не постраждали. Загибла переїхала до Естонії, рятуючись від війни. У день аварії вона поверталася додому після робочого дня.

