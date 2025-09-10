ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
150
Час на прочитання
3 хв

У США жорстоко вбили українку: як переживає цю трагедію її родина

Загибель українки у США: брат підозрюваного розповів, як трагедію можна було уникнути. А родина загиблої вимагає справделивості суду.

Автор публікації
Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
Ірина Заруцька

Ірина Заруцька / © Instagram

Родина Ірини Заруцької, 23-річної українки, яку жорстоко вбили в США, вимагає правосуддя. Трагедія сталася минулого місяця в Шарлотті, штат Північна Кароліна, де Ірина загинула від ножових поранень у поїзді легкорейкового транспорту.

Про це пише New York Post.

У скоєнні злочину підозрюють 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого, який вже мав судимості. Вбивство, зафіксоване на камери, шокувало громадськість і змусило родичів загиблої звернути увагу на проблеми в системі правосуддя.

«Наше серце розбите. Ірина приїхала сюди, шукаючи миру та безпеки, але її життя було відібрано найжахливішим чином», — заявила родина у зверненні, оприлюдненому адвокатами.

Родичі вимагають суворого покарання для вбивці та закликають владу міста звернути увагу на «ширшу кризу громадської безпеки». Зведений брат підозрюваного, Джеремія, також вважає, що трагедії можна було б уникнути. Браун має багату кримінальну історію — його неодноразово арештовували ще від 2011 року.

На думку його брата, через м’які умови звільнення, встановлені суддею в січні (у попередньому суді), дозволили Декарлосу Брауну-молодшому вийти на волю. За його словами, якби система правосуддя спрацювала належним чином, цього вбивства могло б не статися.

Згідно з наявними документами, Декарлос Браун раніше вже затримувався 14 разів і страждав на шизофренію. Відеозапис інциденту нібито показує, як він протягом кількох хвилин сидів позаду Заруцької, перш ніж напасти на неї з ножем.

Зведений брат Брауна, Джеремія, наголошує, що злочинець повинен нести відповідальність за свої дії, навіть попри психічні розлади.

«Він може зробити це знову», — сказав він The Post.

Джеремія також висловив співчуття родині загиблої, сподіваючись, що вони отримають необхідну підтримку. Родина Ірини Заруцької звернулася до громадськості з проханням не поширювати відеозапис вбивства, щоб поважати її гідність. Тітка Ірини, Валерія Гаскелл, розповіла, що її племінниця пережила три роки війни в Україні. А тепер її сім’я змушена переживати новий, не менш жахливий біль.

Мати Ірини, Анна, найважче переживає втрату доньки. За словами Гаскелл, вона так вражена горем, що усамітнилася вдома в Україні, намагаючись осягнути те, що сталося.

Окрім місцевих звинувачень, Міністерство юстиції США висунуло Брауну федеральні звинувачення у вчиненні дій, що призвели до смерті в системі громадського транспорту.

Нагадаємо, дівчина з України, яка приїхала до США в пошуках нового життя, стала жертвою кривавого нападу ввечері 22 серпня. 23-річну Ірину Заруцьку знайшли мертвою унаслідок ножових поранень о 21:55 на станції легкорейкового транспорту South End у Північній Кароліні.

У п’ятницю, 22 серпня, на станції легкорейкового транспорту South End у місті Шарлотт, що у Північній Кароліні (США), стався жорстокий напад із застосуванням холодної зброї.

У п’ятницю, 5 вересня, телеканал WBTV отримав відеозапис з камер спостереження, на якому видно смертельне ножове поранення. Напад здійснив 34-річний безхатько Декарлос Браун.

Дата публікації
Кількість переглядів
150
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie