У США жорстоко вбили українку: як переживає цю трагедію її родина

Ірина Заруцька / © Instagram

Реклама

Родина Ірини Заруцької, 23-річної українки, яку жорстоко вбили в США, вимагає правосуддя. Трагедія сталася минулого місяця в Шарлотті, штат Північна Кароліна, де Ірина загинула від ножових поранень у поїзді легкорейкового транспорту.

Про це пише New York Post.

У скоєнні злочину підозрюють 34-річного Декарлоса Брауна-молодшого, який вже мав судимості. Вбивство, зафіксоване на камери, шокувало громадськість і змусило родичів загиблої звернути увагу на проблеми в системі правосуддя.

Реклама

«Наше серце розбите. Ірина приїхала сюди, шукаючи миру та безпеки, але її життя було відібрано найжахливішим чином», — заявила родина у зверненні, оприлюдненому адвокатами.

Родичі вимагають суворого покарання для вбивці та закликають владу міста звернути увагу на «ширшу кризу громадської безпеки». Зведений брат підозрюваного, Джеремія, також вважає, що трагедії можна було б уникнути. Браун має багату кримінальну історію — його неодноразово арештовували ще від 2011 року.

На думку його брата, через м’які умови звільнення, встановлені суддею в січні (у попередньому суді), дозволили Декарлосу Брауну-молодшому вийти на волю. За його словами, якби система правосуддя спрацювала належним чином, цього вбивства могло б не статися.

Згідно з наявними документами, Декарлос Браун раніше вже затримувався 14 разів і страждав на шизофренію. Відеозапис інциденту нібито показує, як він протягом кількох хвилин сидів позаду Заруцької, перш ніж напасти на неї з ножем.

Реклама

Читайте також Вбивство українки у США: в МЗС прокоментували трагедію

Зведений брат Брауна, Джеремія, наголошує, що злочинець повинен нести відповідальність за свої дії, навіть попри психічні розлади.

«Він може зробити це знову», — сказав він The Post.

Джеремія також висловив співчуття родині загиблої, сподіваючись, що вони отримають необхідну підтримку. Родина Ірини Заруцької звернулася до громадськості з проханням не поширювати відеозапис вбивства, щоб поважати її гідність. Тітка Ірини, Валерія Гаскелл, розповіла, що її племінниця пережила три роки війни в Україні. А тепер її сім’я змушена переживати новий, не менш жахливий біль.

Мати Ірини, Анна, найважче переживає втрату доньки. За словами Гаскелл, вона так вражена горем, що усамітнилася вдома в Україні, намагаючись осягнути те, що сталося.

Реклама

Окрім місцевих звинувачень, Міністерство юстиції США висунуло Брауну федеральні звинувачення у вчиненні дій, що призвели до смерті в системі громадського транспорту.

Нагадаємо, дівчина з України, яка приїхала до США в пошуках нового життя, стала жертвою кривавого нападу ввечері 22 серпня. 23-річну Ірину Заруцьку знайшли мертвою унаслідок ножових поранень о 21:55 на станції легкорейкового транспорту South End у Північній Кароліні.

У п’ятницю, 22 серпня, на станції легкорейкового транспорту South End у місті Шарлотт, що у Північній Кароліні (США), стався жорстокий напад із застосуванням холодної зброї.

У п’ятницю, 5 вересня, телеканал WBTV отримав відеозапис з камер спостереження, на якому видно смертельне ножове поранення. Напад здійснив 34-річний безхатько Декарлос Браун.