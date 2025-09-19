Українку, яка пережила Голокост, жорстоко вбили в США: що сталося

Інвалідний візок / © news.yahoo.com

У неділю, 14 вересня, у будинку для літніх людей Seagate на Коні-Айленді в Брукліні, Нью-Йорк, медсестра виявила 89-річну Ніну Кравцову з важкими травмами голови. Попри зусилля медиків, наступного ранку жінка померла.

Про це пише The New York Post.

Деталі кривавої розправи

Як повідомив на суді помічник окружного прокурора, уся кімната була залита кров’ю. Біля ліжка жертви лежала педаль від інвалідного візка, що, ймовірно, стала знаряддям злочину. Другу педаль знайшли викинутою з вікна.

Загибла Ніна Кравцова / © скрін з відео

Підозрювану 95-річну Галину Смірнову виявили у ванній кімнаті з кров’ю на сорочці та руках, які вона намагалася відмити. Жінка, яка страждає на деменцію, прибула до будинку для літніх людей лише за день до трагедії.

Підозрювана Галина Смірнова / © New York Post

За словами доньки Ніни Кравцової Люсі Флом її мати пережила Голокост, втративши всю родину у віці п’яти років. Після війни вона стала медсестрою в Україні, а згодом переїхала до США, щоб дати доньці кращу освіту.

«Вона багато чим пожертвувала. Вона була матір’ю-одиначкою. Вона народила мене, коли їй було 18. Вона приїхала сюди, щоб дати мені гарну освіту. Вона була дуже відданою матір’ю», — розповіла Люсі Флом.

Сім’я вбитої Ніни Кравцової / © New York Post

Галині Смірновій пред’явлено звинувачення у вбивстві другого ступеня та незаконному зберіганні зброї. Наразі вона перебуває у тюремному відділенні лікарні Бельвю, де очікує на наступне судове засідання.

Нагадаємо, 22 серпня у Північній Кароліні (США) трагічно загинула 23-річна українка Ірина Заруцька. У громадському транспорті на дівчину з ножем напав 34-річний безхатько Декарлос Браун, якого затримали безпосередньо на місці злочину.

Момент нападу зафіксували камери спостереження і відео оприлюднили місцеві ЗМІ. Вбивство української біженки викликало резонанс у США та спричинило політичний скандал. Прихильники Дональда Трампа заявили про замовчування трагедії частиною медіа, а сам президент США заявив, що вбивця має отримати смертний вирок.

Згодом стало відомо, що підозрюваний пояснив своїй сестрі, чому напав саме на Заруцьку.

Ірина переїхала до США разом із мамою, братом і сестрою три роки тому, тоді як батько залишився в Україні. Родина згадує дівчину як «талановиту та віддану мистецтву художницю». Вона закінчила київський коледж за спеціальністю «Мистецтво і реставрація», працювала в магазині та займалася відновленням історичних будівель і артефактів.