Українку розвернули на кордоні Польщі через одну фразу: нізащо не говоріть це

Ситуація на кордоні

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Українцям, які планують поїздку до Польщі, радять уважно ставитися до відповідей під час проходження прикордонного контролю.

Про випадок із українкою, яку не пропустили через польський кордон, розповів представник компанії з візової підтримки та працевлаштування в Європі у TikTok.

Що сталося на кордоні з жінкою з України

За його словами, жінка їхала до Польщі та повідомила прикордонникам, що нібито планує провести у країні лише кілька днів у доньки. Під час перевірки її детально розпитували про мету поїздки, наявні гроші та місце проживання.

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Зокрема, прикордонник уточнював:

куди саме вона їде;

скільки грошей має із собою;

що перевозить у багажі;

де планує проживати.

Українка повідомила, що їде до доньки у Гданськ на три дні та має при собі 300 злотих. Однак обсяг багажу викликав підозри у прикордонників — речей було значно більше, ніж потрібно для короткої поїздки.

Ситуація ускладнилася після того, як жінка не змогла назвати точну адресу доньки. Після додаткових запитань вона зізналася, що насправді планувала поїхати на роботу за біометричним паспортом.

Чому відмовили у в’їзді до Польщі

Саме ця відповідь і стала ключовою причиною відмови у в’їзді.

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Як пояснюють фахівці, для офіційного працевлаштування у Польщі недостатньо лише біометричного паспорта. Людина повинна мати:

запрошення або дозвіл на роботу;

достатню суму коштів для перебування;

підтвердження місця проживання;

медичне страхування.

У цьому випадку в жінки не було ані документів на роботу, ані страховки, яка є обов’язковою для перетину польського кордону.

Експерти радять українцям заздалегідь перевіряти пакет документів та чітко пояснювати справжню мету поїздки, аби уникнути проблем під час контролю.

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