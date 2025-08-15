Українка Катерина Вакарова, яку затримали в Індонезії з наркотиками / © radarbuleleng

На Балі викрили спробу незаконного ввезення наркотиків. Співробітники митного поста аеропорту І Густі Нгурах Рай спільно з Національним агентством з боротьби з наркотиками (BNN) провінції Балі зупинили контрабанду нового виду психоактивної речовини — 4-хлорметкатинону (4-CMC) — загальною вагою 2 кг. Правоохоронці затримали 21-річну українку Катерину Вакарову.

Про це повідомляє Patrolipost.com.

Інцидент стався 3 серпня у зоні міжнародних прибуттів аеропорту Нгурах Рай. Увагу інспекторів привернула підозріла поведінка української пасажирки після прильоту. Під час перевірки багажу на рентгені спрацювала система тривоги, що вказувала на можливу наявність небезпечних предметів. Під час детального огляду у валізі було знайдено пакунок із забороненою речовиною.

«Результати лабораторного аналізу підтвердили, що знайдена речовина — 4-CMC, новий вид наркотика», — повідомив один із співробітників.

Зауважимо, цей синтетичний наркотик, який ще називають «блакитним сапфіром», дуже небезпечнй і може викликати психоз, судоми, а також смерть.

Наркотик у вигляді білого порошку був ретельно захований. Дівчина, яка, за даними слідства, покинула школу в 10-му класі, не змогла спростувати належність багажу. Пасажирку затримали та допитали.

Під час первинного опитування українка визнала, що мала намір збувати наркотики на Балі, орієнтуючись насамперед на іноземних туристів. Слідство підозрює дівчину у причетності до міжнародної злочинної мережі.

Наразі митники та BNN продовжують роботу над встановленням інших учасників ймовірного наркосиндикату, які можуть діяти на острові.

«Спільна команда BNN Балі та митної служби продовжує роботу, щоб викрити цей міжнародний наркосиндикат», — зазначив один зі співробітників на умовах анонімності.

Представник пресслужби BNN провінції Балі Маде Дві Відья Сапутра поки що не надав коментарів журналістам щодо цього випадку.

За законами Індонезії, українці може загрожує страта або довічне ув’язнення.

Нагадаємо, у грудні 2024 року на кордоні з Польщею прикордонники знайшли у багажі 28-річної українки-пасажирки автобуса шоколад із наркотиками.