Українку в Кракові зняли з літака та оштрафували: яку помилку зробила жінка

салон літака (Ілюстративне фото) / © Pixabay

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44-річна громадянка України 16 серпня не вилетіла з аеропорту Краків-Баліце в Кракові до Барселони. Її зняли з рейсу та оштрафували на 400 злотих.

Про інцидент повідомило inPoland, посилаючись на працівників аеропорту.

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За даними видання, подія сталася близько 18:00 у залі вильоту.

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За словами працівників аеропорту, пасажирка під час реєстрації відмовлялася сплачувати збір за понаднормовий багаж. Після цього вона, як стверджує джерело, «силоміць оминула контрольно-пропускний пункт і вийшла на перон, щоб потрапити до літака».

В результаті жінку зняли з рейсу. Черговий аеропорту викликав спеціальну групу втручання прикордонної служби Польщі, а поліція провела необхідні заходи.

Видання повідомляє, що за поведінку в аеропорту та порушення положень Закону про авіацію українка сплатила 400 злотих штрафу.

Це не перший випадок, коли порушення процедур в аеропорту обертається для пасажира втраченим рейсом і штрафом. Так, раніше у Вроцлаві громадянина України не пустили на літак до Туреччини та оштрафували на 400 злотих, оскільки він не виконав вимог офіцерів під час контролю. Причини того випадку були іншими, однак наслідок схожий, і конфлікт із правилами в аеропорту може коштувати не лише грошей, а й самого перельоту.

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