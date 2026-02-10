Українку знайшли мертвою в Берліні Фото ілюстративне / © Associated Press

Берлінська поліція затримала чоловіка, підозрюваного у вбивстві громадянки України. Тіло жінки було виявлено на лавці в парку в ніч проти 9 лютого.

Про це повідомляє посольство України в Німеччині.

За інформацією дипустанови, підозрюваний також є громадянином України. Згідно з німецькими ЗМІ, 40-річну жінку знайшли закривавленою на лавці біля дитячого майданчика на вулиці Альтенгоферштрассе у районі Ліхтенберг. Поруч помітили підозрілого чоловіка, який, за попередніми даними, був знайомий із жертвою.

Поліція Берліна підтвердила, що розслідується можливе умисне вбивство. На місці працювала 1-ша комісія з розслідування вбивств, криміналісти фіксували докази, піднімали дрон для аерознімання та оглянули речі, залишені поруч із тілом, серед яких рюкзак, шарф, термокружка та електронна сигарета.

Посольство України тримає справу на контролі та підтримує зв’язок із правоохоронцями для надання необхідної допомоги. Наразі обставини трагедії з’ясовуються, і поліція продовжує розслідування.

