Українку жорстоко вбили в Німеччині: моторошні деталі трагедії (фото)
У Берліні затримали підорюваного у злочині, який також є громадянином України.
У німецькому Берліні було вбито громадянку України. Її знайшли мертвою на лавці біля дитячого майданчика в районі Ліхтенберг.
Про це повідомило німецьке видання B.Z.de.
Тіло 40-річної українки знайшли зранку 9 лютого в парку на Альтенгоферштрассе. За даними поліції, її тіло лежало нерухомо та було все у крові. Обставини смерті вказували на насильницький злочин.
Деталі справи про вбивство
За даними видання, невідомо, хто викликав поліцію на місце події. Однак там помітили підозрілого 46-річного чоловіка. Його було заарештовано. Ймовірно, ймовірний він був знайомий із жертвою. Характер їхніх стосунків все ще з'ясовується, наголосили правоохоронці.
Згідно з офіційним звітом поліції, тіло жінки знайшли 9 лютого о 03:30. За попередніми даними, вона померла «від отриманих травм верхньої частини тіла». 46-річного підозрюваного затримали на місці події.
Що кажуть у посольстві
Посольство України в Німеччині підтвердило, що було вбито українку. Підозрюваний у скоєному - також з України.
“Берлінська поліція підтвердила факт загибелі громадянки України 9 лютого 2026 року у Берліні. Затриманий підозрюваний також є громадянином України”, - повідомили у дипвідомстві.
Триває розслідування, справа перебуває на контролі посольства України в Німеччині.
