Українку жорстоко вбили в Німеччині: моторошні деталі трагедії (фото)

У німецькому Берліні було вбито громадянку України. Її знайшли мертвою на лавці біля дитячого майданчика в районі Ліхтенберг.

Про це повідомило німецьке видання B.Z.de.

Тіло 40-річної українки знайшли зранку 9 лютого в парку на Альтенгоферштрассе. За даними поліції, її тіло лежало нерухомо та було все у крові. Обставини смерті вказували на насильницький злочин.

Деталі справи про вбивство

За даними видання, невідомо, хто викликав поліцію на місце події. Однак там помітили підозрілого 46-річного чоловіка. Його було заарештовано. Ймовірно, ймовірний він був знайомий із жертвою. Характер їхніх стосунків все ще з'ясовується, наголосили правоохоронці.

Згідно з офіційним звітом поліції, тіло жінки знайшли 9 лютого о 03:30. За попередніми даними, вона померла «від отриманих травм верхньої частини тіла». 46-річного підозрюваного затримали на місці події.

Громадянку України знайшли мертвою в парку в Берліні. Фото: B.Z.de.

Що кажуть у посольстві

Посольство України в Німеччині підтвердило, що було вбито українку. Підозрюваний у скоєному - також з України.

“Берлінська поліція підтвердила факт загибелі громадянки України 9 лютого 2026 року у Берліні. Затриманий підозрюваний також є громадянином України”, - повідомили у дипвідомстві.

Триває розслідування, справа перебуває на контролі посольства України в Німеччині.

