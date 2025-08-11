Українку звинувачують у перевезенні вибухівки кур’єрською службою в Польщі

Польська поліція / © depositphotos.com

Польська прокуратура висунула звинувачення громадянці України у причетності до відправлення посилки з вибухівкою через кур’єрську службу, повідомило у понеділок Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW).

Про це повідомляє Reuters.

Обвинувальний акт було подано в окружному суді міста Петркув-Трибунальський у центральній Польщі проти Христини С., йдеться у заяві ABW.

Зазначається, що Христина С. обвинувачується за статтею Кримінального кодексу, яка передбачає покарання за спричинення шкоди шляхом підпалу або вибуху. Водночас ця стаття не охоплює співпрацю з іноземними розвідками.

Посилку з вибухівкою виявили на складі кур’єрської компанії у місті Лодзь. Про мотиви злочину у заяві не повідомляється.

У ABW додали, що у липні 2024 року обвинувачена брала участь у транспортуванні посилки, яка містила вибухові речовини, зокрема ініціатор вибуху та електродетонатори. За інформацією агентства, це була конструкція типу кумулятивної бомби.

Крім Христини С., до злочину причетні ще один громадянин України та двоє громадян Росії.

Прокурори також повідомили про затримання двох осіб у рамках розслідування. За їхніми словами, посилка могла завдати значної шкоди критично важливій інфраструктурі, що підтверджується хімічною експертизою, проведеною агентством внутрішньої безпеки.

Нагадаємо, раніше у Польщі арештували 36-річного українця за підозрою у пошкодженні обладнання водозабору курортного міста Сопота в Польщі.