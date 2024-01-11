“Україною ворог не обмежиться”: український дипломат відповів “другу Путіна” у Словаччині

В українському посольстві у Словаччині відповіли на скандальні заяви прем’єр-міністра цієї країни Роберта Фіцо, які він зробив у колонці для словацького видання Pravda. Проросійський політик, який очолює словацький уряд, зокрема написав про необхідність “гарантій безпеки” для РФ та про неспроможність України на повноцінний контрнаступ.

Посол України у Словацькій республіці Мирослав Кастран опублікував низку зауважень щодо головних заяв Фіцо.

Про жахіття війни

“Цілком розділяю позицію пана прем’єр-міністра щодо того, що Росія порушила міжнародне право. Але вважаю таке формулювання занадто м’яким для опису усіх тих жахіть, які 24 лютого 2022 року принесла Росія на українську землю.

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Росія не тільки порушила міжнародне право, а й вдалася до найкривавішої, з часів Другої світової війни, збройної, несправедливої, неспровокованої та невиправданої агресії на європейському континенті, вбиваючи українських чоловіків, гвалтуючи українських жінок, викрадаючи та депортуючи українських дітей, захоплюючи українські території, руйнуючи українську економіку, змушуючи мільйони українців шукати вимушений прихисток по усьому світу”, - наголосив український посол.

За словами Мирослава Кастрана, РФ за допомогою окупаційної армії здійснює акт геноциду українського народу, намагаючись знищити Україну як незалежну державу.

“І Україною, на жаль, ворог не обмежиться. Достатньо почитати чи послухати заяви російських посадовців, політиків чи експертів, щоб нарешті усвідомити це”, - нагадав дипломат.

Про “безпеку” Росії

Мирослав Кастран зауважив, що було б помилкою пояснювати причини російської агресії в Україну особливою “безпековою ситуацією” для Росії через наміри України приєднатися до НАТО.

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“Жодна свідома країна, навіть найпотужніша, ніколи б не наважилася напасти на росію, яка, не забуваймо, є ядерною державою з 17 мільйонами квадратних кілометрів території. Ризикувати знищенням життя на землі через що? Через російські природні ресурси? Але ж їх значно дешевше та й безпечніше для усіх можна було б просто купувати, аніж заради цього навіть гіпотетично думати про напад”, - пояснив абсурдність “небезпеки” для Росії дипломат.

Посол нагадав, що Словаччина, як і решта країн Східної Європи, свого часу теж приєдналася до НАТО, але не для того, щоб спільно загрожувати Росії, а навпаки - отримати гарантії безпеки від самої Росії.

Мирослав Кастран вважає, що саме через те, що у 2008 році НАТО не пообіцяло Україні та Грузії членство, Росія дозволила собі напасти спочатку на Грузію у 2008 році, а в 2014 році – фактично розпочати нинішню війну в Україні.

Росія — безумовний агресор

“На звершення скажу, що не варто за словами «не все так однозначно» приховувати речі, які є очевидними і які ми продовжуватимемо називати своїми іменами, або «чорним і білим». Зокрема й те, що Росія – це безумовний агресор, якого необхідно спільними зусиллями зупинити й притягти до відповідальності. А Україна – жертва російської агресії, яка безумовно потребує допомоги партнерів, у тому числі й Словаччини, у протистоянні ворогу, оскільки воює зараз не тільки за своє існування, а й за безпеку на усьому європейському континенті”, - наголосив посол України.

Український дипломат також натякнув на помилку словацького уряду, який перед початком Другої світової війни підтримав агресора — нацистську Німеччину.

“Історія добре пам’ятає, до чого призводить пошук компромісів з безжальним агресором. Але невже вона нас нічому не вчить?” - завершив свій допис посол.

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив про “провал” стратегії США та ЄС щодо України та підготовку до “стандартизації” словацько-російських відносин після війни.

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