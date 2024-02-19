Українська агропродукція на ринках ЄС: Орбан зробив скандальну заяву

Угорський прем'єр поскаржився на правила, які діють для українських фермерів.

Угорський прем'єр-міністр Віктор Орбан закликав не допускати агропродукцію України на ринок ЄС. Він заявив, що таким чином Брюссель позбавляє європейських фермерів засобів до існування.

Про це пише Magyar Nemzet.

Він скаржиться, що фермерів ніхто не слухає, вони відчувають, що відстань між ними та особами, які ухвалюють рішення у Брюсселі, "як небо і земля".

"Проблема європейських фермерів полягає в тому, що Брюссель встановлює правила, які роблять виробництво дедалі дорожчим для них. Аналогічно відбувається і в Угорщині, але водночас вони дозволяють імпортувати сільськогосподарську продукцію до Європи з країн, де такі ж правила не діють", - пожалівся угорський прем'єр.

"Це неможливо. Правила потрібно змінювати. Українська агропродукція не повинна потрапляти на європейський ринок ", - заявив прем'єр.

Нагадаємо, Угорщина досі не скасувала односторонні обмеження імпорту агропродукції з України.

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