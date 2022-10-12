Українська армія змінила динаміку та хід війни - очільник Пентагону, відкриваючи засідання "Рамштайн"

Очільник Міністерства оборони США Ллойд Остін наголосив, що українські військові мають величезні успіхи з деокупації та зуміли змінити динаміку війни.

Про це очільник Пентагону сказав, відкриваючи засідання формату "Рамштайн-6" у Брюсселі 12 жовтня.

"Коли ми зустрічалися у вересні, ми всі спостерігали, як Україна досягла надзвичайні здобутки на полі бою. Незважаючи на нові напади Путіна, українські сили змінили динаміку цієї війни. Вони звільнили сотні містечок від російської окупації та повернули тисячі кілометрів квадратних своєї землі. Ці перемоги належать українським солдатам. Проте безпекова допомога контактної групи, тренування та зусилля з підтримки були життєво важливими. Ми здійснили величезний прогрес, працюючи разом, і оскільки війна змінилася - змінилася і місія цієї контактної групи", - зазначив голова Пентагону.

Остін підкреслив, що російська ракетна атака по українських містах лише посилила рішучість партнерів у допомозі Києву.

.@SecDef: Ukrainian forces have changed the dynamics of this war. They’ve liberated hundreds of towns from Russian occupation, and they’ve retaken thousands of square kilometers of their land. pic.twitter.com/s3GS4erXpO — Department of Defense (@DeptofDefense) October 12, 2022

"Путін намагається мобілізувати більше сил і заявити про належність суверенних територій України до Росії. Він кидається на цивільні цілі та інфраструктуру в українських містах. Він використовує безвідповідальні погрози та риторику", - прокоментував атаки Путіна американський міністр.

У Брюсселі відбувається шоста зустріч у форматі "Рамштайн"

12 жовтня розпочалося засідання у форматі "Рамштайн-6". У засіданні візьмуть участь очільники оборонних відомств та воєначальники з майже 50 країн з усього світу.

Пані посол України в НАТО Наталя Галібаренко повідомляла, що на "Рамштайні", ймовірно, можуть обговорити і заявку України на членство в Альянсі.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг перед початком засідання міністрів оборони країн-членіа Альянсу поінформував, що сьогодні учасники зустрічі обговорять надання Україні сучасних систем ППО.

Зустріч "Великої сімки": про що вдалося домовитися та яку допомогу очікувати

Читайте також: