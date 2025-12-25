Українська біженка розповіла про "травмувальний досвід" у коледжі Великої Британії: що сталося

Реклама

Українська біженка залишає британський коледж, який закликав її «вивчати російську мову». Катерина Ендеберія каже, що вчителі звернулися до неї з «образливим» проханням, коли в неї виникли труднощі з іншими предметами.

Про це повідомляє The Guardian.

Що відомо про дівчину

Катерина Ендеберія переїхала до Сток-он-Трент після втечі з України у 2022 році, після початку вторгнення Росії. Вона склала іспити GCSE в Академії Excel у 2023 році, а потім завершила підготовчий рік у Коледжі шостого класу міста Сток-он-Трент (SFC), а потім протягом одного року вивчала економіку, політику та статистику. Але 19-річна дівчина сказала, що коли у неї виникли труднощі з предметами, вчителі намагалися переконати її вивчати російську мову. Оскільки її батько — український солдат, вона вважала, що це буде травмуючим досвідом, і що прохання було «образливим і нетактовним» і схожим на «дискримінацію та расизм».

Реклама

Відтоді Ендеберія покинула SFC і натомість навчається вдома, використовуючи конспекти друзів. Вона подала заявку на складання іспитів A-level як приватний кандидат у 2026 році, вартість яких становить 1400 фунтів стерлінгів.

Вона розповіла, що вивчення російської мови «суперечить моїм особистим принципам, оскільки я народилася, де почалася війна у 2014 році.

«Це не та мова, якою я хочу розмовляти чи вивчати, бо мій батько став солдатом минулого року», — пояснила біженка.

Вона додала, що щиро вдячна за можливість навчатися у Великій Британії, яка стала для неї третім домом після України та Чеської Республіки, куди вона спочатку переїхала.

Реклама

«Але не всі усвідомлюють, наскільки складно українським студентам адаптуватися до нової системи освіти, культури та мови після всього, через що пройшла наша країна», — поділилася Катерина.

Ендеберія сказала, що їй було важко з курсами A-level і вона відчувала, що її цькують через акцент. Вона стверджує, що коледж не надав їй додаткової підтримки, а натомість намагався переконати її обрати російську мову для A-level.

«Замість того, щоб висловити співчуття чи допомогу, вони продовжували наполягати на тому, щоб я змінила тему. Ніхто не намагався зрозуміти, наскільки болісним був для мене цей досвід», — сказала вона.

Дівчина зазначає, що їй було важко отримати «чіткі відповіді» на питання, чому їй заборонили займатися політикою, економікою та статистикою, і вона веде процес подання скарг через Освітній фонд Поттерис, який контролює SFC. Вона планує передати справу до Ofsted, як тільки це буде завершено.

Реклама

У коледжі заявили, що «глибоко піклується про наших учнів і докладає всіх зусиль для вирішення проблем і скарг».

«Ми не коментуємо окремих осіб з міркувань конфіденційності», — завершили там.

Раніше ми писали про українських біженців, яким загрожує депортація. Усе через посилення міграційної політики.

Так, сім’ї з Харкова, яка два роки проживає в Женеві, загрожує депортація до Литви. В останній вони провели лише близько двадцяти днів. Деталі — у матеріалі ТСН.ua.