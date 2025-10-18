ТСН у соціальних мережах

Українська біженка розповіла про умови для переселенців у Швейцарії: як отримати житло

Українська біженка поділилася враженнями від життя у маленькому швейцарському містечку.

Наталія Магдик
Біженці

Біженці / © Getty Images

Українська біженка Валерія, яка знайшла прихисток у Швейцарії, поділилася своїми спостереженнями та незвичним досвідом життя у цій країні. Свої враження та фрагменти повсякденного побуту вона опублікувала у власному блозі.

Про це пише Фокус.

Дівчина, яка раніше не уявляла свого життя поза великим містом, нині мешкає у невеликому швейцарському містечку з населенням близько 3000 осіб, розташованому серед пагорбів. «Природа дуже схожа на Карпати та Прикарпаття», — зазначає Валерія. Вона описує місто як «старе, вайбове», з типовою інфраструктурою: церква, адміністрація, кілька магазинів та навіть стоянка для собак.

Спокійний ритм і цінності швейцарців

Валерія розповідає про стиль життя швейцарців, які, за її словами, «дуже цінують свою сім’ю, природу, відпочинок та тихий вайб». Вона відзначає, що місцевий ритм ідеально підходить для інтровертів: прогулянки на велосипеді, читання, випікання пирогів. Хоча раніше такий спосіб життя здавався їй «каторгою», тепер вона його прийняла і полюбила.

Умови для біженців: житло та підтримка

Українка підтверджує, що Швейцарія пропонує хороші умови для біженців. На початковому етапі доводиться жити у таборах, де, за її словами, трапляються певні складнощі (зокрема, шум та проблеми поведінки деяких мешканців). Однак вона наголошує: «Швейцарія ніколи не залишить вас голодними».

З часом, особливо якщо почекати, біженцям можуть надати житло — як правило, кімнату, якщо сім’я не є багатодітною.

Несподіваний «шопінг»: знахідки на смітниках

Одним із найбільш незвичних і цікавих відкриттів Валерії стала можливість знайти корисні речі, меблі або навіть побутову техніку, відвідавши… звалище.

«Можна піти на звалище», щоб знайти цікаві речі, — ділиться вона. Крім того, багато цікавого можна знайти у місцевих секонд-хендах.

Валерія поки що називає Швейцарію «неймовірною країною для життя», але додає, що остаточно враження сформуються після того, як вона знайде роботу і проживе тут довший час. За її оцінками, для працевлаштування знадобиться щонайменше рік на вивчення німецької мови на достатньому рівні.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Німеччині вдесятеро зросла кількість українців, які шукають захисту в цій країні після скасування на Батьківщині заборони на виїзд для чоловіків віком 18-22 роки.

