Українська делегація провела переговори в Дамаску: яку допомогу отримає Сирія

Українська делегація обговорила питання стабілізації ситуації в Сирії після років диктаторського правління, а також відновлення безпеки й нормального життя для сирійського народу.

За дорученням керівництва України міністр закордонних справ Андрій Сибіга та міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль здійснили офіційний візит до Дамаска.

Про деталі зустрічі розповів президент України Володимир Зеленський.

Під час зустрічей із сирійською адміністрацією, лідером Ахмедом аш-Шараа та місцевими міністрами українська делегація обговорила питання стабілізації ситуації в Сирії після років диктаторського правління, а також відновлення безпеки й нормального життя для сирійського народу.

За словами президента, вже завтра Сирія отримає перші 500 тонн українського пшеничного борошна. Це лише початок постачань, які мають на меті зміцнити взаємовигідну співпрацю в економічній та інших сферах.

“Ми цінуємо шанс допомогти Сирії відновити стабільність і готові розвивати довгострокові, стратегічні відносини”, — наголосив Зеленський.

Очікується, що міністри нададуть звіт про результати візиту після повернення до України.

Нагадаємо, що Україна та Сирія встановили перші дипломатичні відносини 1992 року. Однак 2022 року тодішня влада Сирії визнала "незалежність" "ДНР" та "ЛНР", що призвело до розриву дипвідносин з Україною.