Українська діаспора в Австралії провела акцію на підтримку України

Захід провели в рамках міжнародної кампаній "Скажи Україні ТАК" та "Скажи Путіну НІ".

Українська громада та представники Посольства України в Австралії провели акцію на підтримку України в рамках міжнародної кампанії.

Про це Посольство України в Австралії повідомило у Facebook.

Акція відбулася на території Українського Православного Центру у місті Канберра.

Захід провели в рамках міжнародної кампаній "Скажи Україні ТАК/Say YES to Ukraine" та "Скажи Путіну НІ/Say NO to Putin".

Слід зазначити, що акцію на підтримку нашої країни 20 січня ініціював Світовий конґрес українців (СКУ) з нагоди Дня Соборності України. Організація закликала міжнародну спільноту долучитися до кампанії на підтримку України #StandWithUkraine ("підтримай Україну") та #StopPutinNOW ("Зупини Путіна зараз").

