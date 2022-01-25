Українська діаспора в Австралії провела акцію на підтримку України

Захід провели в рамках міжнародної кампаній "Скажи Україні ТАК" та "Скажи Путіну НІ".
Українська громада та представники Посольства України в Австралії провели акцію на підтримку України в рамках міжнародної кампанії.
Про це Посольство України в Австралії повідомило у Facebook.
Акція відбулася на території Українського Православного Центру у місті Канберра.
Захід провели в рамках міжнародної кампаній "Скажи Україні ТАК/Say YES to Ukraine" та "Скажи Путіну НІ/Say NO to Putin".
Слід зазначити, що акцію на підтримку нашої країни 20 січня ініціював Світовий конґрес українців (СКУ) з нагоди Дня Соборності України. Організація закликала міжнародну спільноту долучитися до кампанії на підтримку України #StandWithUkraine ("підтримай Україну") та #StopPutinNOW ("Зупини Путіна зараз").
Нагадаємо, власник земельних паїв на Кіровоградщині звернувся до НАТО, аби Альянс безкоштовно прийняв його землю та облаштував там свою військову базу.
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