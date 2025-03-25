Українська фура з Волині зупинила рух потягів і авто у Словаччині

У Словаччині вантажівка з України, що перевозила негабаритний контейнер, пошкодила залізничний шляхопровід та на деякий час зупинила рух поїздів і транспорту. Інцидент стався поблизу міста Нижній Грабовець на трасі II/554.

За повідомленням поліції Пряшівського краю, магістральний тягач Renault Magnum з 20-футовим контейнером спробував проїхати під шляхопроводом, попри заборонний знак обмеження висоти — 3,4 метра. Сам тягач пройшов із пробоїною в даху та деформаціями шасі, однак контейнер не вписався в габарит і вдарився об бетонну плиту.

Удар був настільки сильним, що напівпричіп зірвало з сідла і відкинуло назад. Контейнер зазнав серйозних пошкоджень, а сама бетонна конструкція шляхопроводу змістилася на кілька сантиметрів. У результаті зіткнення викривило рейки на мосту, що зробило подальший рух потягів неможливим.

Рух автомобілів під шляхопроводом, а також залізничного транспорту, було тимчасово призупинено.

Тест на алкоголь і наркотики у водія показав негативний результат. За попередніми висновками поліції, він проявив "крайню неуважність" і проігнорував дорожній знак. Зараз вирішується питання про його відповідальність та можливі штрафи.

Хоча у повідомленні поліції державну реєстрацію транспортного засобу не вказано, задній номер фури на опублікованому фото чітко видно — вона зареєстрована у Волинській області.

Раніше повідомлялось, що у Полтавській області сталася моторошна ДТП, під час якої загинули чотири людини. Правоохоронці встановлюють всі причини аварії.