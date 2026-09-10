Українська модель опинилася в літаку, який розбився у Венесуелі: Софія Комар вижила

Авіакатастрофа у Венесуелі / © Аварійно рятувальна служба штату Болівар (Венесуела)

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У Венесуелі зазнав аварії пасажирський літак, на борту якого перебувала українська модель Софія Комар. Повітряне судно з розпізнавальними знаками YV2199 розбилося в неділю, 6 вересня, у Сіудад-Боліварі після вильоту з території національного парку Канайма.

Про авіакатастрофу повідомило венесуельське видання El Pitazo, посилаючись на попередній звіт військових органів і управління Цивільного захисту штату Болівар.

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Згідно з оприлюдненим списком пасажирів, крім української моделі Софії Комар, у літаку перебували венесуельські підприємці Домінго Арнальдо Амаро Чакон та Гільєрмо Альфредо Амаро Чакон, а також Рауль Фрагоса і Майкл Бредлі.

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Літаком керували пілоти Ернесто Маседа та Хосе Гонсалес.

За інформацією рятувальних служб, пасажири вижили, але зазнали поранень. Водночас венесуельські органи влади наразі не повідомили, до яких саме медичних закладів їх доправили та наскільки серйозними є травми.

Обставини аварії наразі встановлюють. Влада Венесуели розпочала розслідування причин падіння літака.

Літак прямував до Каракаса

Як повідомило джерело El Pitazo, літак прибув до Сіудад-Болівара для дозаправлення, після чого мав продовжити політ до Каракаса. На фотографіях, оприлюднених цивільним захистом, видно, що повітряне судно зазнало значних пошкоджень і частково обгоріло в нижній частині.

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Місце падіння літака / © Аварійно рятувальна служба штату Болівар (Венесуела)

Попередньо літак пов’язують з компанією Inversiones Coinpro, зареєстрованою у штаті Португеса та пов’язаною з агропромисловим сектором.

Водночас джерела видання стверджують, що YV2199 регулярно використовували для польотів до туристичних об’єктів у західній частині національного парку Канайма. Один із місцевих жителів розповів журналістам, що літак «у попередні роки часто літав сюди».

Софія Комар відпочивала в Канаймі понад п’ять днів

Українська модель Софія Комар, яку El Pitazo називає супермоделлю з публікаціями в журналі Elle, перед аварією відпочивала в національному парку Канайма разом з іншими пасажирами.

Журналісти видання зіставили фотографії Комар з її соціальних мереж із даними джерел у Канаймі та дійшли висновку, що група провела в цьому районі понад п’ять днів.

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Софія Комар / © Instagram Софії Комар

Саме перебування в Канаймі модель описувала у своїх соцмережах. В одному з дописів вона назвала місцевість «дуже гарним місцем для прогулянок».

За даними джерел El Pitazo, група зупинилася у Waka Wená — одному з найдорожчих і найрозкішніших кемпінгів у західній частині парку.

Вартість відпочинку сягала кількох тисяч євро

Видання зазначає, що у вересні Waka Wená пропонує два пакети відпочинку для пар. Варіант від четверга до неділі коштує 3 468 євро, а пакет від неділі до четверга — 4 130 євро. У вартість входять проживання, екскурсії та трансфер.

З огляду на тривалість перебування туристичної групи журналісти припускають, що вона могла придбати два пакети, розраховані на перебування протягом усього тижня.

Канайма є одним з найвідоміших природних районів Венесуели та входить до списку Всесвітньої природної спадщини ЮНЕСКО.

Серед пасажирів були фігуранти розслідування

Окрему увагу El Pitazo приділяє братам Амаро Чакон, які перебували на борту літака. За даними видання, вони фігурують у розслідуванні, пов’язаному з судовою справою в Іспанії довкола колишнього прем’єр-міністра країни Хосе Луїса Родрігеса Сапатеро.

У межах розслідувального циклу журналісти El Pitazo вивчали зв’язки братів Амаро з комерційними компаніями, фінансовими операціями і бізнесом у нафтовій, золотодобувній та аграрній сферах.

За документами, які аналізувало видання, відповідна мережа могла охоплювати Венесуелу, Швейцарію, Францію, США, Панаму та Іспанію.

Брати Амаро Чакон також згадувалися у звітах іспанського Відділу економічних і фінансових злочинів (Udef). У матеріалах справи йдеться про ймовірне виведення мільйонів євро через збільшення статутного капіталу компаній, пов’язаних із братами. Частина коштів, за даними розслідування, могла опинитися у структурах, пов’язаних з оточенням Сапатеро.

Водночас El Pitazo наголошує, що під час підготовки матеріалу журналісти намагалися отримати коментарі від фігурантів щодо звинувачень і документів, але відповіді не отримали.

Наразі головним завданням венесуельських правоохоронців залишається встановлення причин падіння YV2199 та обставин, за яких літак зазнав аварії після вильоту з Канайми.

Нагадаємо, в міжнародному аеропорту Маямі (США) вантажний літак під час аварії ледь не врізався у паркінг, де стояли десятки нових безпілотних електромобілів Tesla Cybercab.

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