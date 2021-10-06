Українська мова стала офіційною у Бразилії

Українська діаспора у Бразилії вважається однією з найстаріших. Українці почали прибувати до цієї країни ще наприкінці ХІХ століття.

Українська мова стала офіційною у бразильському муніципалітеті Прудентополіс.

Про це інформує Світовий конґрес українців.

Законопроєкт одноголосно підтримали всі присутні депутати на засіданні

"Муніципалітет Прудентополіс вже встановив дружні відносини з Тернопільською областю, звідки приїхала до Бразилії більшість українських іммігрантів. Новий закон відкриє нові можливості для обміну спеціалістів, навчання молоді на університетському рівні в Україні або ж за допомогою електронних засобів, дистанційно", — йдеться в повідомленні.

Українська діаспора в Бразилії

Українська діаспора у Бразилії вважається однією з найстаріших. Українці почали прибувати до цієї країни ще наприкінці ХІХ століття. Масове переселення українців починається з 1895 року. Українці Галичини через брак вільних для сільського господарства земель наважувалися на відчайдушну подорож у пошуках кращого життя.

Однак на практиці замість обіцяної землі вони отримували непролазні джунглі і сусідство агресивно налаштованих аборигенів-індіанців, які нападали на поселення українських поселенців і нерідко вбивали їх.

У другу (1917—1939) і третю (1947—1951) хвилі еміграції до Бразилії вже їхали не економічні емігранти, а політичні біженці. У 1950-х імміграція українців практично зупинилася, а наступне встановлення політичної диктатури призвело до посилення рееміграції в США та Канаду.

Найбільше українців проживає у штаті Парана. Муніципалітет Прудентополіс називають столицею "української Бразилії", адже 75% усього населення міста – етнічні українці, щоправда уже у 4-му і 5-му поколіннях.

Вікіпедія

Загальну чисельність українців в Бразилії зараз визначити складно. За різними даними, у цій країні від 350 тис. до 500 тис. українців та осіб українського походження. У Бразилії діють українські школи, церкви, фольклорні групи і танцювальні колективи.

Українська церква у Куритибі, штат Парана / Вікіпедія

Нагадаємо, що Володимир Зеленський пообіцяв українцям у США реалізувати ідею подвійного громадянства.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання