Українська мова з’явиться в школах Відня: що відомо

Українську мову можуть запровадити як другу іноземну в школах Відня

Реклама

У Відні планують розширити мовні можливості для українських школярів. Від вересня 2026 року українську мову можуть включити до навчальних програм як другу іноземну мову у двох середніх школах австрійської столиці.

Про це посольство України в Республіці Австрія.

Йдеться про такі навчальні заклади:

Реклама

BRO (BORG 3) — Landstraßer Hauptstraße 70;

BRW (GRG 15) — Diefenbachgasse 19.

Вивчення української мови пропонуватиметься учням старшої школи (Oberstufe), починаючи з 5 класу старшого ступеня, що відповідає 9-му року навчання.

Водночас реалізація цієї ініціативи залежить від кількості охочих: для відкриття курсів необхідно зібрати достатню кількість заявок. Тож батьків і учнів закликають активно обирати українську мову під час формування індивідуальних навчальних планів.

Запровадження української мови в освітньому просторі Відня розглядається як важливий крок для підтримки мовної спадщини, культурної самобутності та національної ідентичності українців за кордоном.

Нагадаємо, українка розповіла про «травмувальний досвід» у коледжі Великої Британії. Дівчина була змушена покинути коледж після того, як, за її словами, на неї чинили тиск, щоб вона вивчала російську мову.

Реклама

Раніше йшлося про те, що Санта-Клаус заговорить українською. Листи від маленьких українців офіційно додано до пошти Лапландії. Тепер українська мова з’явиться в офіційному листуванні з чарівником.