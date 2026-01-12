- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 30
- Час на прочитання
- 1 хв
Українська мова з’явиться в школах Відня: що відомо
Українські школярі у Відні зможуть вивчати рідну мову як другу іноземну в межах навчального процесу з вересня 2026 року.
У Відні планують розширити мовні можливості для українських школярів. Від вересня 2026 року українську мову можуть включити до навчальних програм як другу іноземну мову у двох середніх школах австрійської столиці.
Про це посольство України в Республіці Австрія.
Йдеться про такі навчальні заклади:
BRO (BORG 3) — Landstraßer Hauptstraße 70;
BRW (GRG 15) — Diefenbachgasse 19.
Вивчення української мови пропонуватиметься учням старшої школи (Oberstufe), починаючи з 5 класу старшого ступеня, що відповідає 9-му року навчання.
Водночас реалізація цієї ініціативи залежить від кількості охочих: для відкриття курсів необхідно зібрати достатню кількість заявок. Тож батьків і учнів закликають активно обирати українську мову під час формування індивідуальних навчальних планів.
Запровадження української мови в освітньому просторі Відня розглядається як важливий крок для підтримки мовної спадщини, культурної самобутності та національної ідентичності українців за кордоном.
Нагадаємо, українка розповіла про «травмувальний досвід» у коледжі Великої Британії. Дівчина була змушена покинути коледж після того, як, за її словами, на неї чинили тиск, щоб вона вивчала російську мову.
Раніше йшлося про те, що Санта-Клаус заговорить українською. Листи від маленьких українців офіційно додано до пошти Лапландії. Тепер українська мова з’явиться в офіційному листуванні з чарівником.