Українська омбудсменка заявляє, що Саакашвілі потрібно терміново госпіталізувати

Експрезидент Грузії Саакашвілі голодує уже більше місяця - 34-й день.

Уповноважена Верховної ради з прав людини Людмила Денісова зустрілася з матір’ю політика Міхеіла Саакашвілі, а також з його українським адвокатом Євгеном Грушовцем та народним депутатом України Єлизаветою Ясько. Українська омбудсменка заявляє, що стан здоров'я Саакашвілі кожного дня погіршується і тому його потрібно терміново госпіталізувати.

Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.

За її словами, родина затриманого політика занепокоєна станом здоров’я сина, який голодує 34-й день поспіль та втратив 20 кілограмів ваги."Мати побоюється, що тривале голодування може призвести до незворотних наслідків для життя та здоров’я Міхеіла", - зауважила Денісова.

Також омбудсменка повідомила, що сьогодні, 3 листопада, були зроблені усі можливі тести, які дозволять визначити об’єктивний стан здоров’я Міхеіла. Раніше лікарі не могли взяти аналізи через стрибки тиску та зміну пульсу експрезидента Грузії.

"Закликаю керівництво Грузії невідкладно відреагувати на погіршення стану здоров’я Міхеіла Саакашвілі та надати йому можливість отримати професійну медичну підтримку у лікувальному закладі. Вкотре наголошую, що ненадання медичної допомоги суперечить гарантованим нормам статті 3 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод", - заявила Денісова.

Людмила Денісова закликає іноземні держави та міжнародні організації засудити дії посадових осіб Республіки Грузія, які, за її словами, порушують права громадянина України Міхеіла Саакашвілі. Вона просить, аби міжнародні організації домагалися від грузинської влади відновити його права на надання медичної допомоги.

Нагадаємо, Міхеіла Саакашвілі затримали 1 жовтня 2021 року грузинські правоохоронці. До цього прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі попередив експрезидента, що після повернення він потрапить до в'язниці. Після затримання політик оголосив голодування.

Читайте також:

На території в'язниці, де знаходиться Саакашвілі, мобілізовано спецпідрозділи поліції

мобілізовано спецпідрозділи поліції Шанувальники Саакашвілі вийшли на вулиці Тбілісі: у центрі міста перекрили рух транспорту

вийшли на вулиці Тбілісі: у центрі міста перекрили рух транспорту Припинив крайню форму протесту: Саакашвілі погодився на лікування та співпрацю з медиками

Поділитись: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопіювати посилання