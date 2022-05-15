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Українська перемога на Євробаченні — вітання від лідерів ЄС та Британії, коментарі переможців після тріумфу: головні події ночі 15 травня

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Українська перемога на Євробаченні — вітання від лідерів ЄС та Британії, коментарі переможців після тріумфу: головні події ночі 15 травня

Фото: Associated Press

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.

П'ять головних подій ночі 15 травня:

  • Український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania підкорив публіку "Євробачення-2022". Читати далі –>
  • Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість, що наступного року Україна прийматиме музичний конкурс у відбудованому Маріуполі. Читати далі –>
  • З перемогою на "Євробаченні-2022" український гурт Kalush Orchestra привітали президент Європейської ради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президентка Європарламенту Роберта Мецола. Читати далі –>
  • Перше місце на міжнародному конкурсі “Євробачення-2022” гурту Kalush Orchestra викликало чималий резонанс, зокрема, й серед представників української влади. Читати далі –>
  • Переможець "Євробачення-2022", український гурт Kalush Orchestra дав першу пресконференцію після завершення грандфіналу. Читати далі –>

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