Українська перемога на Євробаченні — вітання від лідерів ЄС та Британії, коментарі переможців після тріумфу: головні події ночі 15 травня

ТСН.ua пропонує дізнатися головні події ночі, які ви могли проспати.
П'ять головних подій ночі 15 травня:
- Український гурт Kalush Orchestra з піснею Stefania підкорив публіку "Євробачення-2022". Читати далі –>
- Президент України Володимир Зеленський висловив впевненість, що наступного року Україна прийматиме музичний конкурс у відбудованому Маріуполі. Читати далі –>
- З перемогою на "Євробаченні-2022" український гурт Kalush Orchestra привітали президент Європейської ради Шарль Мішель, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президентка Європарламенту Роберта Мецола. Читати далі –>
- Перше місце на міжнародному конкурсі “Євробачення-2022” гурту Kalush Orchestra викликало чималий резонанс, зокрема, й серед представників української влади. Читати далі –>
- Переможець "Євробачення-2022", український гурт Kalush Orchestra дав першу пресконференцію після завершення грандфіналу. Читати далі –>
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