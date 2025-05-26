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Українська розвідка дізналася про деталі ядерної зброї в Білорусі
Шоу з «Орешніком» у Білорусі та ядерною зброєю — це чергова страшилка. Таким чином Путін хоче підвищити ставки, вважає українська розвідка.
На території Білорусі розміщені носії ядерної зброї, проте самої ядерної зброї немає, те саме стосується ракетних комплексів «Орешнік».
Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив очільник зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.
«Носії є (ядерної зброї — ред.) Це правда. Є літаки, є ВТКР „Іскандер“. Але самої ядерної зброї у Білорусі немає. Це факт,» — сказав він.
З його слів, в Білорусі облаштовують місця зберігання, готуються та будують.
«Лукашенко каже, що до кінця року у них буде „Орешнік“. Але це схоже на прийняття бажаного за дійсне. На сьогодні нічого такого немає, і малоймовірно, що з’явиться», — додав Іващенко.
Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив президента Росії Володимира Путіна розмістити на території РБ балістичні ракети «Орешник» та інші нові системи озброєнь.