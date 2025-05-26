Українська розвідка дізналася про деталі ядерної зброї в Білорусі

Путін робить пусті заяви про розміщення ядерки на території РБ / © Getty Images

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На території Білорусі розміщені носії ядерної зброї, проте самої ядерної зброї немає, те саме стосується ракетних комплексів «Орешнік».

Про це в інтерв’ю «Укрінформу» повідомив очільник зовнішньої розвідки України Олег Іващенко.

«Носії є (ядерної зброї — ред.) Це правда. Є літаки, є ВТКР „Іскандер“. Але самої ядерної зброї у Білорусі немає. Це факт,» — сказав він.

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З його слів, в Білорусі облаштовують місця зберігання, готуються та будують.

«Лукашенко каже, що до кінця року у них буде „Орешнік“. Але це схоже на прийняття бажаного за дійсне. На сьогодні нічого такого немає, і малоймовірно, що з’явиться», — додав Іващенко.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко попросив президента Росії Володимира Путіна розмістити на території РБ балістичні ракети «Орешник» та інші нові системи озброєнь.