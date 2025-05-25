Українська розвідка дізналася, що постачає Китай Росії для війни в Україні

Китай постачає Росії засоби для війни / © Reuters

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Китай постачає Росії спецхімію, порох і верстати на 20 військових її заводів.

Про це заявив голова Служби зовнішньої розвідки України Олег Іващенко в інтерв’ю Укрінформу, яке вийде найближчим часом, йдеться на сайті СЗРУ.

За його інформацією, КНР постачає верстати, спецхімію, порох і компоненти саме на підприємства військового призначення і цьому є підтвердження.

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«Ми маємо підтверджені дані по 20 російських заводах», — сказав Іващенко.

Ба більше, за його словами, в період 2024-2025 років розвідка зафіксувала щонайменше 5 фактів авіаційної співпраці з КНР, а саме обладнання, запчастини і документацію. У 6 випадках відбувалися великі поставки спецхімії.

Олег Іващенко також розповів, що на початок 2025 року 80% критичної електроніки для російських дронів — китайського походження. При цьому є підміни, обман у назвах, є фірми-прокладки, через які з Китаю до Росії йде все необхідне для виробництва мікроелектроніки.

Нагадаємо, Європа шукає підтримки у Китаю. Через позицію президента США Дональда Трампа щодо України та всієї Європи канцлер Німеччини Фрідріх Мерц запропонував Сі Цзіньпіну підтримати зусилля ЄС щодо мирного врегулювання війни в Україні.

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