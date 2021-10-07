Українська розвідка розповіла, як спецслужби РФ намагалися зірвати евакуацію співгромадян з Афганістану

До зриву евакуації було залучено деякі ЗМІ країни-агресора.

Російські спецслужби намагалися завадити евакуації громадян України з Афганістану. Зокрема, за наказом спецслужб ЗМІ РФ провели спеціальну інформаційну операцію, повідомляючи про те, що евакуації українців не буде, та що держава покинула своїх громадян.

Про це повідомляє Головне управління розвідки Міністерства оборони України.

"За наказом спецслужб російські ЗМІ провели спеціальну інформаційну операцію. Вони повідомляли про те, що евакуації українців не буде та що держава покинула своїх громадян напризволяще. Попри небезпеку, яка очікувала на воїнів ще й з боку спецслужб країни-агресора, українські розвідники провели блискучу операцію", - розповів співробітник воєнної розвідки України, який був одним із безпосередніх учасників операції з порятунку українців з Афганістану.

За його словами, евакуйованим українцям неодноразово надходили пропозиції виїхати до Росії в обмін на заяви, що мовляв держава "покинула їх на вірну загибель".

"Проте незабаром відео героїчної та високопрофесійної роботи українських розвідників транслювалося в ефірі провідних світових телеканалів та вкотре підтвердило фейковість російської пропаганди", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо:

24 серпня у "Борисполі" приземлився літак з Афганістану, відправлений для евакуації українських громадян та членів їхніх родин. Повернулись — 30 громадян України та члени їхніх родин, 9 осіб з правом на постійне проживання в Україні, 18 осіб за запитом Ватикану, 2 особи за запитом Канади. Загалом на борту перебувало 96 осіб.

відправлений для евакуації українських громадян та членів їхніх родин. Повернулись — 30 громадян України та члени їхніх родин, 9 осіб з правом на постійне проживання в Україні, 18 осіб за запитом Ватикану, 2 особи за запитом Канади. Загалом на борту перебувало 96 осіб. У серпні після захоплення влади в Афганістані бойовиками угруповання "Талібан" США та європейські країни розпочали евакуацію своїх громадян. Україна евакуювала з Афганістану 700 осіб і увійшла до рейтингу держав-лідерів Європи за кількістю евакуйованих.

Евакуація з Афганістану: плануються додаткові рейси, щоб доправити 159 громадян в Україну

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