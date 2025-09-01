"Українська тема" на саміті ШОС: Кремль похвалився домовленостями

Путін, прем'єр-міністр Індії Нарендра Моді та голова Китаю Сі Цзіньпін розмовляють перед самітом Шанхайської організації співробітництва (ШОС) / © Associated Press

Рада глав держав Шанхайської організації співробітництва (ШОС) 1 вересня не згадала Україну у своїй підсумковій декларації.

Проте помічник російського диктатора Путіна Юрій Ушаков похвалився, що нібито «українська тема обговорювалася у кулуарах саміту ШОС». Про це передають російські пропагандистські ЗМІ.

За його словами, Путін у кулуарах саміту ШОС обговорював з багатьма учасниками саміту домовленості за підсумками саміту з Трампом на Алясці.

Помічник диктатора додав, що Путін та Трамп на Алясці домовилися, «як діяти далі» щодо війни в Україні. Президент США і диктатор РФ нібито досягли домовленостей у розвиток того, що було напрацьовано спецпредставником Трампа Віткоффом.

Як додає «Радіо Свобода», на полях саміту Путін обговорював війну в Україні з прем’єр-міністром Індії Нарендрою Моді та з президентом Туреччини Реджепом Ердоганом. І Моді, і Ердоган перед поїздкою на саміт до Китаю мали телефонні розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

«Ми високо цінуємо зусилля Китаю, Індії, інших наших стратегічних партнерів, покликані сприяти врегулюванню української кризи (це китайська назва повномасштабної війни, яку РФ веде проти України — ред.). Зазначу, що розуміння, досягнуте на нещодавній російсько-американській зустрічі на Алясці, сподіваюся, також іде у цьому напрямку, відкриваючи дорогу до миру в Україні», — цинічно заявив російський диктатор Путін.

Нагадаємо, що Путін прилетів до Китаю на саміт ШОС (Шанхайської організації співробітництва). Там він зробив цинічну заяву про шлях до миру в Україні.