Українське коріння і поїздки до Росії: що відомо про нову прем'єрку Литви

Інга Ругінене Фото: lpsk

Сейм Литви затвердив кандидатуру представниці Соціал-демократичної партії Інги Ругінене на посаду прем’єр-міністерки. Вона приступить до виконання обов’язків після підписання указу президентом Гітанасом Науседою та складання присяги в парламенті.

Про це це повідомляє Delfi.

Під час спілкування з журналістами Ругінене наголосила, що один із її перших закордонних візитів відбудеться саме в Україну.

«Звичайно, якщо говорити про зовнішню політику, то перші візити будуть до України й Польщі. Це дуже важливо», — сказала вона.

Нова очільниця уряду має протягом 15 днів подати склад Кабінету міністрів і програму його діяльності.

Українське коріння та поїздки до РФ після окупації Криму

Радник Ругінене Ігнас Добровольскас підтвердив, що майбутня прем’єрка має українське походження: її бабуся родом з Краматорська Донецької області. Водночас політикиня двічі відвідувала Москву вже після початку війни у 2014 році — у 2015 та 2018 роках, де зустрічалася з далекими родичами.

Добровольскас пояснив, що частина родини Ругінене залишилася в Україні, інші переїхали до Росії ще в радянські часи.

«Міністерка також розуміє українську мову, але говорить нею не дуже добре. Вона підтримує Україну і буде робити це до перемоги Києва», — розповів він.

Сама Ругінене заявила, що не вважає свої приватні поїздки приводом для критики.

«Я всім серцем за Україну. Мені довелося провести там багато часу. Не відчуваю себе гідною докорів, адже не зробила нічого поганого», — наголосила вона.

Що відомо про політичне минуле Інги Ругінене

До обрання прем’єр-міністеркою Інга Ругінене виконувала обов’язки міністра соціального захисту та праці Литви.

Її висунення відбулося після відставки попереднього глави уряду Гітанаса Палуцкаса. Він пішов із посади на тлі корупційного скандалу, пов’язаного з пільговим кредитом у 200 тис. євро, виданим компанією його ділового партнера.

Раніше, а саме 31 липня 2025 року, прем’єр-міністр Литви Гінтаутас Палуцкас подав у відставку з посади глави уряду й керівника Литовської соціал-демократичної партії, що входить до парламентської коаліції, на тлі корупційного скандалу.

Нагадаємо, раніше президент Литви Гітанас Науседа заявив, що ЄС має усвідомити: агресивні дії Росії — це не просто риторика, а реальна загроза для всього континенту.