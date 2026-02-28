- Дата публікації
-
- Категорія
- Світ
- Кількість переглядів
- 219
- Час на прочитання
- 2 хв
Українське МЗС видало жорстке попередження щодо поїздок до Ізраїлю та Ірану
МЗС рекомендує громадянам України утриматися від візитів до Ізраїлю та Ірану через загрозу обстрілів.
Через загостренням ситуації на Близькому Сході та загрозою ракетних обстрілів і атак, МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Ізраїлю.
Про це передає МЗС України.
Також у дипустанові нагадали про чинну від кінця січня рекомендацію утриматися від поїздок до Ірану і залишити його територію.
«Усім громадянам України, які перебувають в країнах регіону, рекомендуємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування, неухильно дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу», — йдеться в повідомленні.
Громадянам України, які вже перебувають на території Ізраїлю, рекомендується:
дотримуватися вказівок Командування тилу Ізраїлю;
постійно відстежувати офіційні повідомлення місцевої влади та Посольства України;
мінімізувати пересування та уникати місць масового скупчення людей;
завчасно з’ясувати розташування найближчих укриттів.
У разі надзвичайної ситуації для українців в Ірані та Ізраїлі опубліковані наступні контакти:
📞 Гаряча лінія Посольства України в Ізраїлі: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram)
📩 email: consul_il@mfa.gov.ua
📞 Гаряча лінія Посольства України в Ірані: +98 9128 436 681 (WhatsApp)
📩 email: emb_ir@mfa.gov.ua
📞 Цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 1588
📩 email: cons_or@mfa.gov.ua.
Нагадаємо, у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Ірану. Ці удари є спільною операцією Ізраїлю і США.
У відповідь Іран атакував Ізраїль та низку військових об’єктів Америки на Близькому Сході. Так, у Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи.
МЗС пояснило, на чиєму боці Україна у цьому конфлікті.