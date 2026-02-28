Українське МЗС видало жорстке попередження щодо поїздок до Ізраїлю та Ірану

Загострення на Близькому Сході: оновлені рекомендації для українців в Ізраїлі та Ірані. / © ТСН

Через загостренням ситуації на Близькому Сході та загрозою ракетних обстрілів і атак, МЗС рекомендує громадянам України утриматися від поїздок до Ізраїлю.

Про це передає МЗС України.

Також у дипустанові нагадали про чинну від кінця січня рекомендацію утриматися від поїздок до Ірану і залишити його територію.

«Усім громадянам України, які перебувають в країнах регіону, рекомендуємо зберігати пильність, уважно стежити за повідомленнями місцевих компетентних органів країн перебування, неухильно дотримуватися заходів безпеки, завжди мати при собі документи, що посвідчують особу», — йдеться в повідомленні.

Громадянам України, які вже перебувають на території Ізраїлю, рекомендується:

дотримуватися вказівок Командування тилу Ізраїлю;

постійно відстежувати офіційні повідомлення місцевої влади та Посольства України;

мінімізувати пересування та уникати місць масового скупчення людей;

завчасно з’ясувати розташування найближчих укриттів.

У разі надзвичайної ситуації для українців в Ірані та Ізраїлі опубліковані наступні контакти:

📞 Гаряча лінія Посольства України в Ізраїлі: +972 54 667 67 82 (Viber, Telegram)

📩 email: consul_il@mfa.gov.ua

📞 Гаряча лінія Посольства України в Ірані: +98 9128 436 681 (WhatsApp)

📩 email: emb_ir@mfa.gov.ua

📞 Цілодобова гаряча лінія МЗС України: +38 044 238 1588

📩 email: cons_or@mfa.gov.ua.

Нагадаємо, у суботу, 28 лютого, Ізраїль завдав удару по Ірану. Ці удари є спільною операцією Ізраїлю і США.

У відповідь Іран атакував Ізраїль та низку військових об’єктів Америки на Близькому Сході. Так, у Дубаї і Абу-Дабі сталися потужні вибухи.

МЗС пояснило, на чиєму боці Україна у цьому конфлікті.