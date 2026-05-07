Українське пиво в ООН зіпсувало вечір Небензі: що сталося на дипломатичній дегустації

У Нью-Йорку українські дипломати провели неформальну акцію «пивної дипломатії» в ООН, презентувавши іноземним колегам крафтове пиво зі Львова. Один із сортів — з етикеткою, на якій зображено Кремль, що розвалюється — привернув увагу російського постпреда Василя Небензі.

Про це повідомила дружина постійного представника України при ООН Андрія Мельника Світлана Мельник, пише «Главком» із посиланням на її допис у Facebook.

Захід відбувся у межах неформального клубу любителів пива серед постійних представників ООН. Україна представила кілька сортів крафтового пива львівської компанії «Правда».

Особливу увагу, за словами Світлани Мельник, привернуло пиво «Сила». На його етикетці зображено червоний силует Кремля з вежами, що відвалюються, а над ним — український прапор.

На захід несподівано прийшов і постійний представник Росії при ООН Василь Небензя. Як зазначила Мельник, зазвичай він ігнорує подібні неформальні зустрічі.

За її словами, російський дипломат підійшов до барної стійки, але побачив, що там представлено українське крафтове пиво, зокрема пляшки з етикеткою про Кремль.

«Це, мабуть, йому трохи зіпсувало настрій та апетит, тож він буквально кілька хвилин покрутився і як пробка зник із нашої імпрези», — написала Світлана Мельник.

Вона назвала подію прикладом того, як українська культура, гумор і символіка можуть працювати навіть у дипломатичному середовищі.

