Українське судно пішло на дно в Чорному морі: подробиці

Турецьке судно MURAT ILHAN успішно врятувало екіпаж українського судна EILEEN, яке затонуло в Чорному морі, та доправило моряків до Туреччини.

Усі 10 врятованих членів екіпажу — громадяни України. Їхній загальний стан задовільний, жодних травм вони не зазнали. Інцидент стався в неділю приблизно за 140 морських миль (це близько 260 км) на схід від болгарського міста Варна.

Турецьке судно доправило моряків до порту Фільос, розташованого в північній турецькій провінції Зонгулдак. Наразі причини, через які 32-річне судно EILEEN пішло на дно, невідомі. Болгарські ВМС підтвердили, що після інциденту направили до місця події вертоліт, але інформація про забруднення довкілля не надходила.

