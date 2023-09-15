“Українське зерно не надходитиме до Польщі”: польський міністр заявив про обов’язкове ембарго

Уряд Польщі готовий оголосити про безтермінову заборону на ввезення з України збіжжя.

Опівночі в п’ятницю, 15 вересня, уряд Польщі опублікує власну ухвалу щодо заборони на ввезення українського зерна, якщо до кінця дня таке рішення не ухвалить Єврокомісія.

Про це в інтерв’ю польській агенції PAP заявив міністр розвитку і технологій Польщі Вальдемар Буда.

“Якщо Єврокомісія до опівночі не продовжить ембарго, то я підпишу розпорядження, яким буде продовжено чинне ембарго”, - запевнив польський міністр.

За його словами, уряд Польщі надсилає чіткий сигнал польським фермерам, що “незважаючи на те, яке рішення ухвалить Єврокомісія, ембарго залишиться, українське збіжжя не надходитиме до Польщі”. Вальдемар Буда уточнив, що заборона з боку Польщі буде безстроковою.

Міністр вважає, що справа збіжжя не повинна негативно вплинути на польсько-українські відносини.

Як відомо, у травні 2023 року Єврокомісія за наполяганням Болгарії, Угорщини, Польщі, Словаччини та Румунії заборонила імпорт пшениці, кукурудзи, ріпаку й соняшнику з України до цих країн.

Дію заборони було продовжено до 15 вересня 2023 року, але згадані країни хочуть продовжити заборону на імпорт до кінця року і розширити її на деякі інші товари. Водночас транзит українського зерна через ці країни дозволений.

Нагадаємо, 14 вересня парламент Болгарії проголосував за зняття заборони на імпорт зерна з України від 15 вересня.

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