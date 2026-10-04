Українське зерно заблоковане в портах: Київ отримав жорстку відмову від європейських сусідів

Найближчі сусіди України відхилили її прохання врятувати агроекспорт

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Цього тижня під час зустрічей у Брюсселі уряди Польщі та Румунії офіційно відмовили українській делегації у проханні розширити логістичні можливості для транзиту вітчизняного зерна територією Європейського Союзу. Європейські країни пояснили своє рішення бажанням захистити власний аграрний сектор, який зараз серйозно страждає від напливу української продукції та складних кліматичних умов.

Про деталі цих перемовин, позицію сусідів та ризики зриву майбутньої посівної кампанії в Україні пише авторитетне видання Politico.

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Чому сусіди відмовляються допомогти

Міністр міністр аграрної політики та продовольства України Тарас Висоцький прибув до Брюсселя з прямим закликом допомогти вивезти мільйони тонн українського зерна суходолом. Окрім розширення транзитних шляхів, Київ потребує 1,1 млрд євро для покриття значно вищих витрат на доставку.

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Однак дві країни з найважливішою інфраструктурою — Польща та Румунія — відповіли категоричною відмовою.

Міністр сільського господарства Румунії Барна Танчос відверто заявив, що інтереси їхніх власних фермерів залишаються пріоритетом. За його словами, надлишок українського зерна в поєднанні з низьким рівнем води в Дунаї вже перевантажив румунські порти, позбавляючи місцевих аграріїв можливості продавати свій товар.

«Усі знають, що ми не можемо подвоїти кількість потягів, ми не можемо подвоїти автомобільні та залізничні шляхи або пропускну здатність портів. Маємо те, що маємо», — наголосив Танчос.

Аналогічну позицію озвучили і у Варшаві. Речниця Міністерства інфраструктури Польщі Анна Шуманська офіційно повідомила, що відомство не має жодних планів щодо запровадження змін, спрямованих на збільшення транзиту української сільськогосподарської продукції.

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Критична ситуація для українських фермерів

Тарас Висоцький назвав ситуацію надзвичайно критичною. За його словами, зараз сухопутними та річковими європейськими маршрутами вдається вивезти менше половини від необхідного обсягу експорту. Якщо чорноморська блокада триватиме, цього року в Україні може застрягти до 35 млн тонн зерна.

Зібраний урожай просто накопичується на складах без покупців, залишаючи українських фермерів без грошей, необхідних для закупівлі насіння на наступний сезон. Міністр попередив, що якщо ситуація не зрушить з мертвої точки до весни, посівні площі в Україні можуть скоротитися на 35-40%.

Глобальні наслідки та обережна реакція ЄС

У Європейському Союзі розуміють масштаб проблеми, але поки не пропонують конкретних рішень. Комісар ЄС із питань сільського господарства Крістоф Гансен заявив про необхідність вирішити це питання заради глобальної продовольчої безпеки, проте жодних офіційних зобов’язань не взяв.

За даними Ради з міжнародних відносин, через війну в Чорному морі може постраждати понад 17% світової торгівлі зерном. Аналітики попереджають, що кількість людей, яких ця криза доведе до гострого голоду, може перевищити всі зафіксовані втрати на полі бою.

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Водночас у Брюсселі змушені зважати і на проблеми власних фермерів. Європейські аграрії зараз потерпають від жорстоких посух, аномальної спеки та стрімкого зростання цін на пальне і добрива. Тому неконтрольований потік українського зерна викликає серйозний політичний спротив у країнах-сусідах, змушуючи Київ шукати альтернативні маршрути, зокрема через порти Німеччини та Нідерландів.

Українське зерно та проблеми експорту — останні новини

На тлі труднощів із вивезенням українського зерна Київ і партнери намагаються знайти альтернативу повноцінному морському експорту. Туреччина та ООН готують нові переговори про часткове припинення вогню в Чорному морі, яке має забезпечити безпечні умови для роботи суден та експорту продовольства. Зустрічі за участю посередників планують провести на початку жовтня.

Проблеми з логістикою вже відбиваються на українському аграрному ринку. Через обмеження експорту зерно накопичується на елеваторах, а фермери змушені продавати його дешевше, щоб отримати обігові кошти. Затоварювання зерном стримує ціни, але водночас створює фінансові проблеми для виробників, яким потрібно готуватися до нового сезону.

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