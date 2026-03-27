Українські дрони замість ракет: чи зміниться попит на зброю на Близькому Сході

Українські дрони-перехоплювачі змінять попит на ракети до Patriot / © ODIN I UA miltech project

Українські технології здатні суттєво змінити ситуацію не лише на вітчизняному фронті, а й на Близькому Сході. Наші розробники готові надати дешеві рішення для збиття іранських ударних безпілотників, що дозволить союзникам зберегти надзвичайно дороговартісні ракети для західних систем ППО.

Про це розповів військовий оглядач Іван Тимочко в коментарі «24 Каналу».

Як зекономити мільйони доларів

Країни Близького Сходу змушені витрачати ракети до систем Patriot, вартість яких становить по кілька мільйонів доларів за штуку, щоб збивати відносно дешеві іранські ударні безпілотники. Тимочко наголошує, що Україна вже має колосальний успішний досвід боротьби з такими дронами і готова ним поділитися.

За його словами, вітчизняні антидронові системи є значно дешевшими та не менш ефективними. Їхнє постачання дозволить суттєво знизити потребу близькосхідних партнерів у дорогих американських ракетах, які вони зараз фактично марнують на повітряні цілі нижчого рівня.

«Вже були оцінки, що на Близькому Сході запускали по п’ять ракет з Patriot по іранських Шахедах. А тут надходить наша дешева та ефективна антидронова система. Зрозуміло, що потреба в такій кількості ракет на Близькому Сході знизиться», — зазначає експерт.

Шантаж замість реальної загрози

На тлі цих подій у світових медіа періодично з’являється інформація про те, що Сполучені Штати Америки нібито можуть перенаправити призначену для ЗСУ зброю на Близький Схід. Проте експерт заспокоює, що американська армія використовує у тому регіоні переважно те ракетне озброєння, яке українські захисники й так не отримують.

Тимочко вважає, що постійні натяки Вашингтона про можливе перенаправлення військової допомоги є лише черговою спробою залякування. На його думку, Дональд Трамп регулярно використовує такий метод політичного тиску на Україну, щоб схилити Київ до поступок, проте реальної загрози для постачань критично важливої зброї наразі немає.

Постачання зброї та програма PURL

Попри активні бойові дії на Близькому Сході, Україна продовжує стабільно отримувати життєво необхідне американське озброєння. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте відповів на чутки про зупинення програми PURL, категорично запевнивши, що європейські партнери й надалі оплачують військову техніку для ЗСУ.

Під час презентації щорічного звіту генсек підкреслив, що саме завдяки цій ініціативі вдається надійно захищати українське небо від ворожих атак. З моменту старту програми Україна отримала близько 75% усіх необхідних ракет для батарей Patriot, а також програма покрила 90% перехоплювачів для інших систем протиповітряної оборони.

Цю інформацію підтверджує і посолка України в НАТО Альона Гетьманчук, яка наголошує, що українська сторона наразі не фіксує збоїв чи затримок у передаванні озброєння. За її словами, загострення ситуації на Близькому Сході жодним чином не вплинуло на військову допомогу, яка здійснюється коштом союзників.

Дипломатка звернула увагу на те, що критично важливим фактором для безперебійного постачання залишаються вчасні фінансові внески від держав-партнерів. Наразі союзники мають два ефективні шляхи захистити українське небо від російського терору: через фінансування ініціативи PURL або шляхом безпосереднього надання ракет-перехоплювачів із власних військових складів.