"Українські бандерівці" на Leopard та "нацистська агресія" Заходу проти РФ: яку маячню видав Путін у Волгограді

Під час виступу Путін заявив, що Росія має багато друзів у світі, а також те, що вона виграє війну в Україні.

Російський президент-диктатор Володимир Путін під час візиту до Волгограда виступив на церемонії відзначення 80-річчя перемоги у Сталінградській битві та видав чергову маячню. Зокрема, очільник Кремля заявив про "бандерівців" в Україні, які будуть воювати на німецьких танках Leopard.

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Основні цинічні заяви Путіна:

Російський президент знову вдався до ядерних погроз. Путін цинічно заявив, "ми свої танки до їхніх кордонів не посилаємо, але ми маємо чим відповісти. І застосуванням бронетехніки справа не закінчиться".

Путін цинічно заявив, "ми свої танки до їхніх кордонів не посилаємо, але ми маємо чим відповісти. І застосуванням бронетехніки справа не закінчиться". Очільнику Кремля вижається, що Росія має багато друзів у світі. Ймовірно, маючи на увазі африканські держави та терористичні угруповання.

Ймовірно, маючи на увазі африканські держави та терористичні угруповання. Також Путін видав чергову маючню, коментуючи постачання Україні бойових танків Leopard. Він заявив, що Росії "знову погрожують німецькими танками", на яких будуть воювати "послідовники Гітлера, бандерівці". "Неймовірно, але факт: нам знову погрожують німецькими танками "Леопард", на борту яких хрести. І знову збираються воювати з Росією в Україні руками послідовників Гітлера, руками бандерівців", - сказав диктатор.

Він заявив, що Росії "знову погрожують німецькими танками", на яких будуть воювати "послідовники Гітлера, бандерівці". "Неймовірно, але факт: нам знову погрожують німецькими танками "Леопард", на борту яких хрести. І знову збираються воювати з Росією в Україні руками послідовників Гітлера, руками бандерівців", - сказав диктатор. Звичайно, Путін не міг не згадати Захід, де він бачить "відродження нацизму" , що загрожує територійальній цілісності Росії. Президент РФ заявив, що "ідеологія нацизму у своєму сучасному образі створює прямі загрози безпеці нашої країни. Ми знову змушені давати відсіч агресії колективного Заходу".

, що загрожує територійальній цілісності Росії. Президент РФ заявив, що "ідеологія нацизму у своєму сучасному образі створює прямі загрози безпеці нашої країни. Ми знову змушені давати відсіч агресії колективного Заходу". Як не дивно, але Путін вірить у перемогу Росії. Він заявив, що російський народ - це "переможний народ". "Для тих, хто нам загрожує, незрозуміла проста істина: ми з молоком матері ввібрали традиції нашого народу, покоління переможців. Готовність заради правди йти до кінця і робити неможливе - була і є в крові багатонаціонального народу РФ. Росія впевнена в собі, своїй правоті та перемозі", - сказав Путін.

Нагадаємо, що у російському місті Волгоград перед приїздом Путіна банерами закрили зруйновані будівлі, виловили усіх безпритульних собак, а місцевого губернатора відправили на карантин.

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