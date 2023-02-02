"Українські бандерівці" на Leopard та "нацистська агресія" Заходу проти РФ: яку маячню видав Путін у Волгограді

Під час виступу Путін заявив, що Росія має багато друзів у світі, а також те, що вона виграє війну в Україні.
Російський президент-диктатор Володимир Путін під час візиту до Волгограда виступив на церемонії відзначення 80-річчя перемоги у Сталінградській битві та видав чергову маячню. Зокрема, очільник Кремля заявив про "бандерівців" в Україні, які будуть воювати на німецьких танках Leopard.
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Основні цинічні заяви Путіна:
- Російський президент знову вдався до ядерних погроз. Путін цинічно заявив, "ми свої танки до їхніх кордонів не посилаємо, але ми маємо чим відповісти. І застосуванням бронетехніки справа не закінчиться".
- Очільнику Кремля вижається, що Росія має багато друзів у світі. Ймовірно, маючи на увазі африканські держави та терористичні угруповання.
- Також Путін видав чергову маючню, коментуючи постачання Україні бойових танків Leopard. Він заявив, що Росії "знову погрожують німецькими танками", на яких будуть воювати "послідовники Гітлера, бандерівці". "Неймовірно, але факт: нам знову погрожують німецькими танками "Леопард", на борту яких хрести. І знову збираються воювати з Росією в Україні руками послідовників Гітлера, руками бандерівців", - сказав диктатор.
- Звичайно, Путін не міг не згадати Захід, де він бачить "відродження нацизму", що загрожує територійальній цілісності Росії. Президент РФ заявив, що "ідеологія нацизму у своєму сучасному образі створює прямі загрози безпеці нашої країни. Ми знову змушені давати відсіч агресії колективного Заходу".
- Як не дивно, але Путін вірить у перемогу Росії. Він заявив, що російський народ - це "переможний народ". "Для тих, хто нам загрожує, незрозуміла проста істина: ми з молоком матері ввібрали традиції нашого народу, покоління переможців. Готовність заради правди йти до кінця і робити неможливе - була і є в крові багатонаціонального народу РФ. Росія впевнена в собі, своїй правоті та перемозі", - сказав Путін.
Нагадаємо, що у російському місті Волгоград перед приїздом Путіна банерами закрили зруйновані будівлі, виловили усіх безпритульних собак, а місцевого губернатора відправили на карантин.
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