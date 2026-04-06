Українські бази в Лівії та смерть генерала ГРУ: чому гучне розслідування RFI зникло з сайту

Французьке видання RFI видалило і попросило вибачення за власне розслідування, у якому йшлося, що внаслідок удару українських дронів по танкеру QENDIL торік у грудні загинув генерал ГРУ Андрій Авер’янов.

У розслідуванні, опублікованому RFI цього тижня, видання посилалося на два лівійські джерела, які стверджували, що генерал загинув під час нападу на російський танкер біля узбережжя Лівії минулого грудня. Однак ці повідомлення спростовуються візитом Авер’янова на Мадагаскар наприкінці грудня 2025 року.

Посольство Росії у Лівії у пресрелізі, опублікованому на його сторінці у Facebook, заявило, що генерал Авер’янов насправді живий. За даними російських ЗМІ, у лютому 2026 року Авер’янов зустрівся в Москві з делегацією Мадагаскару.

«Тому вміст цієї статті було видалено. Просимо вибачення перед нашими читачами за ці помилки», — зазначили у виданні.

Нагадаємо, що кілька днів тому RFI повідомило, що на борту танкера «тіньового флоту» Qendil, який у грудні минулого року потрапив під атаку українських дронів у Середземному морі, перебував російський генерал Андрій Авер’янов. І, за попередніми даними, він загинув.

Відомий болгарський журналіст і розслідувач Bellingcat Христо Грозєв одразу назвав ці дані «цілком фейковою історією».

Також RFI писало, що Лівія домовилася з Україною про розміщення на своїй території близько 200 українських військових. Нібито Лівія надала Україні бази для атак на російські судна в Середземному морі. Українська сторона цю інформацією офіційно не коментувала.