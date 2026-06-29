Названо два найбільші НПЗ РФ, які досі не потрапили під удари українських безпілотників

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Українські безпілотники від початку повномасштабної війни систематично завдають ударів по нафтопереробній інфраструктурі РФ. Станом на кінець червня 2026 року майже всі найбільші нафтопереробні заводи Росії хоча б раз опинялися під атакою.

Про це повідомляє російське видання «Медуза».

За даними ЗМІ, станом на 29 червня українські безпілотники ще не атакували лише два великі НПЗ з числа найбільших за обсягами переробки нафти.

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Йдеться про Омський нафтопереробний завод (Омська область) та Ангарський нафтопереробний завод (Іркутська область).

Обидва підприємства розташовані за Уралом, що суттєво ускладнює їх досяжність для українських далекобійних безпілотників.

За інформацією видання, попри те, що ці заводи наразі не зазнавали атак, в Омській та Іркутській областях уже діють обмеження на продаж пального.

Водночас решта найбільших НПЗ, як зазначено у джерелі, «у європейській частині Росії» вже ставали цілями українських ударів, причому деякі підприємства були атаковані неодноразово.

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Що відомо про удари по НПЗ РФ

За останні місяці під ударами опинилися десятки російських нафтопереробних заводів, що, за оцінками експертів, впливає на роботу паливної галузі РФ та змушує російську владу запроваджувати додаткові обмеження на внутрішньому ринку.

«Медуза» зазначає, що перелік підприємств, які були атаковані лише протягом останніх кількох тижнів, є одним з найбільших за весь час повномасштабної війни, що свідчить про системний характер ударів по російській нафтовій інфраструктурі.

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