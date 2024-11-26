"Українські бійці стануть солдатами Європи": польський експерт про те, хто фінансуватиме ЗСУ в майбутньому

Після завершення війни в Україні військові можуть стати замінником частини американських сил в Європі.

Українська армія має фінансуватися Європою, а озброєння отримувати від США.

Таку думку "24 Каналу" висловив екссекретар Польської делегації в Парламенті НАТО Пьотр Кульпа.

Як сказав Пьотр Кульпа, Україна додає до порядку американської архітектури у світі свою армію, яка, за планом 47-го президента США Дональда Трампа, буде використана не лише як щит Європи.

"Також як замінник частини американських сил в Європі, яка буде фінансуватись Європою, але постачатись американським озброєнням. Ця армія є ключовим фактором", – сказав експерт.

Пьотр Кульпа також відповів, що має бути головним гарантом того, що Україні прийдуть на допомогу та будуть захищати. За його словами, це інвестиції.

"У Польщі, коли вступали до НАТО, дивились, щоб залучити дуже багато інвестицій, особливо американських. Для того, щоб великі корпорації напряму заходили до Польщі, тому що це передумова, що у випадку проблем буде підтримка з боку США. Але головне – це ЗСУ. Коли буде призупинена кінетична війна, українські солдати стануть солдатами Європи. Будуть отримувати зарплати на гроші, які буде надавати Європа", – сказав він.

Нагадаємо, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський обговорив ситуацію на фронті, а також майбутні зміни у структурі Збройних сил та кадрові питання із військовими блогерами.