Українські бійці вдарили по НПЗ у двох областях Росії: деталі від Генштабу

У ніч на 28 серпня підрозділи Сил оборони України завдали ураження по низці важливих об’єктів російського агресора. Йдеться про Афіпський (Краснодарський край) та Куйбишевський (Самарська область) нафтопереробні заводи.

Про це повідомляє Генеральний штаб ЗС України.

Деталі

За даними ГШ, підрозділи Сил безпілотних систем ЗС України та Головного управління розвідки МО України атакували Афіпський НПЗ, що у Краснодарському краї РФ.

«Цей нафтопереробний завод, основними продуктами переробки якого є бензини і дизельне пальне, задіяно у забезпеченні армії загарбників. Річний об’єм переробки складає 6,25 млн тонн нафти на рік», — деталізували у відомстві.

Зафіксовано масштабну пожежу на території об’єкта.

Крім цього, бійці Сил безпілотних систем та Сил спеціальних операцій ЗС України вдарили по Куйбишевському НПЗ у Самарській області РФ.

“Підприємство випускає бензини, дизельне пальне, мазути, розчинники, всього — понад 30 видів нафтопродуктів. Потужність переробки 7 млн тонн нафти на рік. Зафіксовано вибухи та пожежу на території заводу”, — зазначили у Генштабі.

Генштаб також відзвітував про ураження складів боєприпасів та низки логістичних об’єктів РФ, які беруть активну участь у забезпеченні російських військ. Об’єкти розташовані як безпосередньо у РФ, так і на тимчасово окупованих територіях України.

Інші деталі про наслідки ураження уточнюються і, ймовірно, будуть оприлюднені згодом.

Як уточнив командувач Сил безпілотних систем Роберт «Мадяр» Бровді, відомі такі показники:

