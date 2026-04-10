Українські біженці голодують у ЄС: стало відомо про труднощі життя в одній з країн

Понад половина українських біженців в Естонії незадоволена своїм фінансовим станом, а частині з них бракує коштів навіть на продукти. Нове дослідження викрило реальні складнощі життя українців за кордоном, які вони відчували 2025 року.

Про це свідчать результати дослідження соціально-економічного становища Управління Верховного комісара ООН у справах біженців за 2025 рік.

Скільки українських біженців працюють в Естонії

За даними УВКБ ООН, для 86% українських біженців у Естонії основним джерелом доходу є робота, а середній місячний дохід сім’ї становить близько 1700 євро. Водночас приблизно 1300 євро щомісяця витрачається на базові потреби — харчування, житло, медицину та інші необхідні витрати.

Станом на зараз в Естонії під тимчасовим захистом перебуває понад 33 тис. українців, переважно жінки та діти. Торік рівень зайнятості серед працездатних зріс від 69% до 79%, тоді як частка економічно неактивних скоротилася до 10%.

Попри це, 45% українців зазначають, що їхня робота не відповідає їхній кваліфікації, а приблизно кожен десятий стикається з труднощами у пошуку вакансій, які б відповідали їхньому досвіду та навичкам.

Доходи українських біженців в Естонії

Лише третина опитаних українських біженців задоволена своїм фінансовим становищем, тоді як для 62% рівень доходів є недостатнім. За оцінкою власного добробуту респонденти розподілилися так:

51% зазначають, що заробітку вистачає на базові потреби — їжу, комунальні послуги, медицину та одяг, але не на великі покупки;

36% можуть покривати як основні витрати, так і деякі додаткові;

для 2% доходів не вистачає навіть на найнеобхідніше, зокрема на харчування.

Крім того, 10% респондентів повідомили, що не мають заощаджень «на чорний день». Водночас 35% зможуть забезпечити себе лише протягом одного місяця у разі втрати доходу. Ще 40% мають фінансову «подушку», якої вистачить на період від трьох місяців до понад року без стабільних надходжень.

До слова, ЄС розглядає можливість подовження тимчасового захисту для українців до березня 2028 року або створення нового спецстатусу після завершення поточної директиви 2027 року. Єврокомісія наразі консультується з країнами-членами та має підготувати конкретну пропозицію до кінця травня, обираючи між подовженням чинного режиму та переведенням українців на загальні умови проживання.