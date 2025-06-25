Українські біженці інтегрувались краще, ніж інші: чи повернуться вони додому після війни

Українські біженці

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Війна завжди змушує людей тікати. Так було і з мільйонами українців, які залишили країну після повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. За даними ООН, понад 5 мільйонів українців досі проживають за межами батьківщини. Та, на відміну від інших хвиль біженців, українцям вдалося інтегруватися на ринках праці рекордно швидко.

Про це пише Financial Times.

За словами Жан-Крістофа Дюмона з ОЕСР, рівень працевлаштування українців у деяких країнах Європи вдвічі перевищує показники інших біженців. Особливо високі показники спостерігаються у Польщі та Чехії — країнах із тісними історичними, мовними та економічними зв’язками з Україною.

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Один із ключових факторів — сприятливе макроекономічне середовище. Коли українці приїхали, ринки праці були напруженими, а попит на робочу силу — високим. До того ж, Європейський Союз запровадив режим тимчасового захисту, який дозволив українцям одразу отримати дозвіл на роботу, доступ до житла, медицини та освіти.

Опитування Центру економічної стратегії показують, що фінансова ситуація українських біженців покращилася: частка тих, хто змушений був позичати чи відкладати на базові потреби, знизилася з 28% у 2022 році до 7% у 2024 році. Водночас більшість працює у сферах, що не відповідають їхній освіті — розміщення, громадське харчування, виробництво. Це наслідок мовних бар’єрів та складнощів із визнанням дипломів.

Варто відзначити, що українські біженці — одна з найбільш освічених груп серед переміщених осіб: понад 40% мають ступінь магістра або вище. Та попри це, висококваліфікованим українцям доводиться погоджуватися на роботу, яка не відповідає їхній підготовці.

Чи повернуться ці люди додому? За даними опитувань, усе менше з них планують повертатися. Якщо в листопаді 2022 року про таке бажання заявляли 50%, то в грудні 2024-го — лише 20%. Експерти вказують: що краще адаптується людина за кордоном, то менше в неї мотивації повернутися, навіть коли війна завершиться.

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Це створює виклик для майбутнього України: відтік освічених громадян і дітей негативно позначиться на економіці та демографії. Утім, розвинена українська діаспора може стати потужним ресурсом — для підтримки, інвестицій і відбудови.

Нагадаємо, за словами директорки Інституту демографії та соціальних досліджень, немає простої відповіді, як повернути українських біженців, які виїхали через повномасштабне вторгнення Росії. Поки в Україні буде небезпечно, люди не повертатимуться.