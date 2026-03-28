Українські біженці масово виїжджають із однієї з країн ЄС

Українські біженці / © facebook.com/dmsu.gov.ua

Реклама

Хоча право на тимчасовий захист для українських біженців у Євросоюзі закінчується у березні 2027 року, уже тепер багато молодих українців покидають Фінляндію. Для того, що залишатися в цій країні на постійне проживання, необхідно знайти роботу або місце для навчання.

У фінському виданні Yle пояснили, з якими труднощами стикаються українці.

Справа у тому, що рівень безробіття у Фінляндії є найвищим у Європі, а знання фінської мови, яке вимагається майже скрізь, послаблює позиції іммігрантів.

Реклама

«Шукаю роботу, але нічого не можу знайти. Навіть на фермах потрібна фінська мова, англійської недостатньо. Я щотижня надсилаю десятки заявок, і на більшість із них не отримую навіть негативної відповіді», — розповів Андрій Камінський, будинок якого було зруйновано росіянами в окупованому Маріуполі.

Крім того, навчання у Фінляндії буде платним для студентів з країн, що не входять до ЄС та ЄЕЗ, з наступного серпня. Наразі плата не поширюється на українців, але немає жодної певності щодо ситуації наступного року.

В українських групах соціальних мереж майже щодня обговорюють, у яких європейських країнах є робота та куди можна поїхати.

Багато українців обирають сусідню Естонію, і не лише через можливості працевлаштування.

Реклама

В Естонії час, проведений під тимчасовим захистом, зараховується до часу, необхідного для отримання дозволу на постійне проживання. У Фінляндії час, проведений під тимчасовим захистом, не має жодної користі для заявника на отримання дозволу на постійне проживання.

Загалом до Фінляндії прибуло близько 90 000 українців, яким надано тимчасовий захист. З них приблизно 50 000 все ще перебувають у країні.

«Решта переїхали до інших частин Євросоюзу або повернулися до України», — повідомив виданню провідний експерт Імміграційного департаменту Міністерства внутрішніх справ Туулі Туунанен.

Реклама

