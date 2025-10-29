Наскільки українські біженці задоволені життям у Німеччині: несподівані дані

Українські біженці / © ТСН.ua

Реклама

Українці, які знайшли захист у Німеччині через війну, демонструють нижчий рівень задоволення життям, ніж мігранти з інших східноєвропейських країн. Понад половина опитаних українців (51,4%) належать до групи «менш задоволених».

Про це повідомляє DW з посиланням на опубліковані 29 жовтня результати дослідження Федерального інституту демографічних досліджень (BiB).

Як зазначається у звіті, українці нині становлять найбільшу групу осіб зі статусом «шукачів захисту» у Німеччині. Рівень задоволення життям серед них — 6,3 бала за шкалою від 0 до 10. Згідно з методологією дослідження, рівень від 0 до 6 означає «менш задоволені», від 7 до 8 — «задоволені», а від 9 до 10 — «дуже задоволені».

Реклама

Для порівняння, серед мігрантів з інших східноєвропейських країн цей показник сягає 7,2 бала.

«Однак ця група в середньому живе в Німеччині довше (ніж українці, які втекли від війни — ред.) і на цей момент не має досвіду, пов’язаного з війною та біженством», — зауважили автори звіту.

Водночас за рік серед українців зріс рівень задоволення життям у Німеччині

Водночас рівень задоволення життям серед українців у Німеччині за рік зріс. Якщо 2022 року, невдовзі після прибуття більшості українських біженців, він становив 5,9 бала, то влітку 2023 року — вже 6,3 бала.

«Підвищення рівня задоволення життям може бути пов’язане з різними факторами, наприклад, вивченням німецької мови, що дозволяє розширити участь у суспільному житті, переїздом з гуртожитка до приватного житла або початком працевлаштування», — пояснюють автори дослідження.

Реклама

Половина українців — «менш задоволені» життям у Німеччині

У статті DW вказано, що згідно з опитуванням за 2023 рік, 51,4% українців належать до групи «менш задоволених», 38,3% — «задоволених», і лише 10,2% — «дуже задоволених».

Серед респондентів віком до 50 років ці показники розподіляються так: 48,4% — «менш задоволені», 40,8% — «задоволені» і 10,9% — «дуже задоволені». У старшій віковій групі (50+) ситуація гірша: 60,0% — «менш задоволені», 31,6% — «задоволені» і лише 8,5% — «дуже задоволені».

Українські жінки менш задоволені життям у Німеччині, ніж чоловіки

Дослідження також показало, що серед українських жінок рівень задоволення життям у Німеччині на 0,3% нижчий, ніж серед чоловіків. Частка українських чоловіків, «дуже задоволених» життям у країні, становить 13%. Однак цей показник все ще помітно нижчий, ніж серед місцевого населення без міграційного походження.

Крім того, українці, які живуть у Німеччині без партнера, демонструють нижчі рівні задоволення, ніж ті, хто перебуває у стосунках. Водночас біженці, що проживають із малолітніми дітьми, як правило, більш задоволені своїм життям.

Реклама

Найвищі показники задоволення зафіксовано серед українців, які добре володіють німецькою мовою та не живуть у гуртожитках, підсумовують автори звіту.

До слова, водночас у Європі зростає негативна реакція на нову хвилю українських біженців, які масово прибувають після пом’якшення правил виїзду для чоловіків. Політики Німеччини та Польщі відкрито висловлюють невдоволення, побоюючись зниження громадської підтримки України, особливо якщо молодих чоловіків почнуть сприймати як тих, що уникають мобілізації. В обох країнах зростає політичне напруження щодо соціальних виплат українцям. У Німеччині партія АдН вимагає припинити виплати, а уряд готує законопроєкт про обмеження соціальної допомоги.