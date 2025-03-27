Українські біженці / © facebook.com/dmsu.gov.ua

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Згідно з нещодавнім дослідженням українського Центру економічної стратегії (CES), лише 43% біженців-українців у всьому світі планують повернутися додому порівняно з показником у 74% двома роками раніше.

Видання The Economist припускає, що українські біженці можуть залишитися на чужині назавжди.

Журналісти зауважують, що для багатьох українських біженців важливо не лише те, коли закінчиться війна, але й те, як саме вона закінчиться. Зростання перспективи припинення вогню без членства України в НАТО чи ЄС разом із продовженням російської окупації п’ятої частини країни не викликає особливої ​​довіри. Багато українців побоюються, що Росія незабаром знову нападе.

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Раніше демографи припускали, що українські жінки, які становлять основну частину біженців від війни, після її закінчення повернуться додому. Сьогодні вірогідніше, що припинення воєнного стану призведе до виїзду з країни ще більшої кількості українців, особливо чоловіків призовного віку, яким зараз заборонено виїзд.

Дослідження CES говорить, що понад 500 000 чоловіків можуть виїхати. Оскільки це було б катастрофою для українського ринку праці та для здатності країни захищатися, Україна вагатиметься пом’якшувати обмеження на виїзд за кордон чоловікам, вважає The Economist.

Польща

Українці в Європі пускають коріння. Наприклад, у Польщі частка біженців, більшість з яких жінки, які працюють або активно шукають роботу, перевищила 67%. Уряд планує дозволити біженцям обмінювати тимчасовий захист на дозвіл на проживання терміном на три роки.

Українці вносять набагато більше в економіку Польщі як працівники та платники податків, ніж вони коштують як отримувачі гуманітарної допомоги.

Німеччина

Однак у більшості країн ЄС картина песимістичніша. В Німеччині рівень зайнятості серед українських біженців становив лише 43% на кінець 2024 року. В Італії та Іспанії ця частка ще нижча, хоча майже скрізь вона зростає.

В Німеччині біженці вважають відсутність догляду за дітьми найбільшою перешкодою. Проте інші звинувачують у цьому щедрі державні пільги. З майже 1,2 мільйона українських біженців у Німеччині понад 700 000 отримують соціальну допомогу в розмірі 563 євро (607 доларів) на місяць. Християнсько-демократичні політики запропонували скоротити виплати, щоб підштовхнути біженців до пошуків роботи.

Теоретично ринок праці в Європі повністю відкритий для українців,. На практиці біженцям важко знайти роботу для “білих комірців”. У Польщі 48% іноземців, переважно українців, працюють на посадах, нижчих за кваліфікацію.

У Німеччині 72% дорослих українських біженців мають вищу освіту, але більшість з них працюють на низькокваліфікованих роботах або є безробітними. Мова може бути перешкодою, а визнання професійних ступенів і сертифікатів відбувається повільно або неможливо. Роботодавці також неохоче беруть українців на роботу через те, що країни можуть позбавити їх захищеного статусу.

Журналісти видання поспілкувалися з Анжелікою — вчителькою музики з Вінниці, яка пакує одяг на складі у Кракові. Як і мільйони українців у Європі, вона стоїть перед незавидним вибором. Залишитися в Польщі означало б більше часу не бачити чоловіка, який не може залишити Україну. Повернутися назад означало б пограти в азартне майбутнє з двома дітьми.

“Навіть якщо війна закінчиться зараз, вона почнеться знову. За таких обставин яка мати захоче забрати свого сина до України?” — зазначає Анжеліка.

Раніше повідомлялося, що Німеччина готується до нової хвилі українських біженців.

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