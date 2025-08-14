Написи на стіні в Анкориджі перед візитом Путіна / © Associated Press

Реклама

Напередодні саміту президента США Дональда Трампа та російського президента Володимира Путіна в Анкориджі сотні українських біженців на Алясці мають змішані почуття тривоги та надії.

Про це пише 14 серпня The New York Times.

За інформацією видання, на Алясці проживає близько тисячі українських біженців, які прибули сюди після вторгнення Росії у 2022 році.

Реклама

Вони знайшли роботу в пекарнях та на рибних промислах, облаштували побут та пристосувалися до суворих зим.

Багато українців уникають участі у вуличних акціях протесту проти візиту Путіна, побоюючись проблем із місцевою поліцією. Дехто вже був змушений залишити США після закінчення терміну дозволу на перебування.

Замість протестів люди обговорюють те, що відбувається в церковних громадах, і моляться за мир.

«Важко прийняти, що він [президент РФ Володимир Путін] буде тут», — каже Людмила Стретович, яка втекла з Києва із двома дітьми невдовзі після початку війни. Її мати лишається в Україні, а двоюрідний брат загинув на фронті.

Реклама

Юлія Маїба, яка приїхала 2023 року з дочками, зізнається: «Єдине, про що я переживаю, щоб моя сім’я була жива».

Місцева влада вбачає у саміті демонстрацію стратегічного значення Аляски, але частина жителів стурбована логістичними труднощами і тим, що голоси корінних народів та української громади не враховуються.

Незважаючи на скепсис щодо можливих домовленостей із Путіним, багато хто продовжує сподіватися на мир.

Нагадаємо, саміт президента США Дональда Трампа із російським президентом-диктатором Володимиром Путіним відбудеться 15 серпня на Алясці.

Реклама

Помічник російського президента Юрій Ушаков повідомив, що «центральною темою» саміту на Алясці стане врегулювання української «кризи», як у Кремлі називають війну проти України.