Українські біженці у Бельгії повинні терміново отримати новий документ: як це зробити

Українські біженці у Бельгії повинні терміново отримати податковий номер. Зробити це необхідно, аби мати можливість і далі працювати, вести бізнес чи відкривати банківські рахунки.

Куди звернутися для отримання податкового номера і скільки часу доведеться чекати? Про це розповіли Ukraine Pulse.

Українці у Бельгії повинні отримати податковий номер: як це зробити

Українці у Бельгії, які мають тимчасовий захист чи переїхали туди на постійне місце проживання, повинні у 2026 році отримати податковий номер. Це дозволить їм і надалі працювати, займатися бізнесом чи відкривати нові банківські рахунки.

Податковий номер у Бельгії має назву NISS/NN. Його отримують усі офіційно зареєстровані особи. Це персональний 11-значний ідентифікаційний номер. Його називають по різному:

NISS (Numéro d’Identification à la Sécurité Sociale);

INSZ;

NN (Numéro National / Rijksregisternummer).

Все це означає однаковий податковий номер. Він необхідний для сплати податків, можливості отримувати медичну допомогу, підписання трудових договорів та відкриття банківських рахунків.

Українці, які підпадають під одну з цих категорій, повинні отримувати такий ідентифікаційний номер:

українці, які живуть у Бельгії понад 3 місяці та зареєстровані в комуні;

українці, які офіційно працевлаштовані або самозайняті;

українці зі статусом тимчасового захисту;

українці, які зобов’язані подавати податкову декларацію в Бельгії.

Де оформити податковий номер у Бельгії

Спершу потрібно зареєструватися в муніципалітеті своєї комуни за фактичним місцем проживання. Записатися на прийом можна онлайн на сайті вашого муніципалітета.

Після цього подайте заяву про присвоєння податкового номера. Потім муніципальна влада направить до вас поліцію, аби перевірити фактичне місце проживання. Поліцейські мають переконатися, що ви справді живете там, де зареєстровані.

Потрібно бути вдома в узгоджений час та залишити свій номер телефону.

Після успішної перевірки вам присвоять податковий номер NISS. Щоб отримати картку іноземця, потрібно ще раз навідатися до комуни.

Для оформлення податкового номера у Бельгії потрібно зібрати такий пакет документів:

дійсний місцевий або закордонний паспорт;

документ про статус перебування (оранжева картка);

договір оренди житла чи заява особи, яка вас прийняла на проживання;

документи про сімейний стан (свідоцтво про одруження, свідоцтва про народження дітей з перекладом на французьку або нідерландську);

заповнена анкета, яку видає муніципалітет.

Усі документи українською мовою повинні бути перекладеними на французьку чи нідерландську та завіреними нотаріально. Деякі комуни приймають документи англійською мовою.

Скільки чекати на податковий номер у Бельгії

Загальний строк очікування від моменту реєстрації — 3–4 місяці. Подача заявки у комуні триває 1 день. Протягом наступного тижня потрібно дочекатися приходу поліції додому.

Протягом ще тижня-двох вам присвоюють податковий номер. Після цього ще 3–8 тижнів виготовляють картку іноземця.

У великих містах черги значно довші, тому документи краще подавати відразу.

Українські біженці в ЄС: останні новини

Країни ЄС поступово закручують гайки щодо українських біженців. У Чехії збираються змінити закон, який регулює статус українських біженців.

А в Німеччині розглядають депортацію чоловіків-біженців до України. Це стосуватиметься тих, хто виїхав з України незаконно.

З Польщі вже депортували 33-річного українця за скоєні порушення. Його передали українським прикордонникам.