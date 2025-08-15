Українські біженці у США можуть втратити легальний статус: чим це загрожує

Українські біженці / © Getty Images

Вже від 15 серпня десятки тисяч українських біженців у США можуть залишитися без правового захисту, якщо адміністрація президента Дональда Трампа не втрутиться. Це поставить біженців під загрозу арештів і депортації.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Близько 120 тис. українців, які прибули до США за програмою Uniting for Ukraine за останні два роки, почнуть поступово втрачати гуманітарний статус. Ініціатива U4U передбачала дворічний гуманітарний пароль з можливістю продовження, якщо людина мала приватного американського спонсора.

Як виникла проблема?

Програму Uniting for Ukraine запустили як швидкий спосіб приймання українців, адже класична процедура надання статусу біженця у США може тривати роками. Однак тимчасовий статус мав очевидний ризик — після його завершення люди втрачали будь-який захист. До того ж уряд володів їхніми домашніми адресами, що спрощувало можливі затримання.

Після обрання президентом Трамп зупинив дію програми та відмовив у поновленні статусу тим, у кого закінчувалися дозволи на роботу.

Загалом за програмою Uniting for Ukraine до США прибули близько 250 тис. українців. Ті, хто приїхав до 16 серпня 2023 року, мають захист за іншою програмою — Temporary Protected Status (TPS). А близько 120 тис., які прибули пізніше, стануть нелегалами одразу після завершення дії їхнього гуманітарного паролю.

Наслідки для українців

За словами волонтерки та юристки організації Nova Ukraine Віри Сєрової, втрата статусу поставить людей у безвихідь.

«Людям або нікуди їхати, або недостатньо грошей, щоб виїхати й почати все спочатку у ще одній новій країні», ­– сказала вона.

Мирослава Войцех, яка прибула до США з чотирирічним сином Олександром у вересні 2023 року, розповіла, що їхній гуманітарний статус закінчується 2 вересня. Жінка зізнається, що перед нею — важкий вибір: «Це вибір між страхом там і страхом тут. Попереду у нас лише страх».

Нагадаємо, в кінці липня Трамп ствердно відповів на запитання журналіста про те, чи дозволить він біженцям з України залишатися у США до кінця війни. «Ми дозволимо. У нас багато людей, які прибули з України, і ми працюємо з ними», — сказав американський лідер.