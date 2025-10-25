Українські біженці в Польщі: що зміниться від 1 листопада

Українські біженці в Польщі / © Associated Press

Від 1 листопада на українських біженців у Польщі чекають певні зміни, що стосуються проживання на території цієї країни.

Це передбачено новим законом про допомогу громадянам України, підписаного наприкінці вересня президентом Польщі Каролем Навроцьким.

Цим законом встановлено кінцевий термін прийняття біженців з України до центрів колективного житла — до 31 жовтня 2025 року, за винятком вразливих груп населення.

Згідно з новими правилами, проживати та харчуватися у таких закладах можуть лише такі категорії осіб:

пенсіонери (жінки віком від 60 років та чоловіки віком від 65, які отримують пенсію);

люди з інвалідністю середнього чи тяжкого ступеня;

багатодітні сім’ї.

Для цих категорій біженців передбачено компенсацію у розмірі 15 злотих на день. Інші біженці мають самостійно покривати витрати на житло.

Закон також передбачає продовження легального статусу перебування українців у Польщі до 4 березня 2026 року — до закінчення терміну дії відповідного рішення Ради ЄС.

Нагадаємо, 12 вересня польський Сейм ухвалив закон, яким, зокрема, передбачено, що виплату соціальної допомоги отримають тільки ті біженці з України, які працевлаштовані в Польщі.