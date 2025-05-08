Українські біженці в Словаччині принесли бюджету вдвічі більше, ніж отримали допомоги — урядове дослідження

Прапор Словаччини. / © Associated Press

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Минулого року українці збільшили державні доходи Словаччини на 217 мільйонів євро, що майже вдвічі перевищує витрати на допомогу біженцям з України.

Про це повідомляє видання Dennik N із посиланням на дослідження Інституту фінансової політики при уряді країни.

Йдеться про надходження у вигляді податку на прибуток, обов’язкових страхових внесків, ПДВ та акцизів.

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Допомога українцям у 2023 році обійшлася Словаччині в 98 мільйонів євро, при цьому дві третини витрат було покрито з фондів Європейського Союзу. Найбільша частка витрат стосувалася допомоги на проживання, освіту та інтеграцію українських дітей.

За даними уряду, українці становлять 40% усіх 122 тисяч працевлаштованих іноземців у країні. Влада Словаччини вважає, що робоча сила з України може частково вирішити проблему дефіциту кадрів у низці секторів економіки.

Раніше ми розповідали, що чекає на українців у Європейському Союзі після 2026 року.