Українські біженці добре інтегрувалися на ринку праці в ЄС: єврокомісар назвав цифри

Єврокомісар назвав досить успішною інтеграцію українців на ринок праці в ЄС у глобальному масштабі.

Багато українських біженців добре інтегрувалися на ринку праці у країнах Євросоюзу. Так, із 4,3 млн українців наразі працює 1,6 млн.

Про це єврокомісар із питань праці та соціальної політики Ніколас Шміт розповів у інтерв’ю "Радіо Свобода Україна".

"Багато українців добре інтегрувалися на ринку праці. Тому що тим, хто залишається в ЄС, запропонували можливість інтегруватись – негайно знайти роботу. І багато з них це зробили. Зараз понад мільйон людей працюють у різних секторах. У глобальному масштабі це спрацювало досить добре", – повідомив Шміт.

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Зауважимо, за статистикою, у Литві працевлаштовані 57% українців з тимчасовим захистом, у Данії – 53%, у Польщі – 48%. Єврокомісар пояснив, чому в цих країнах такий високий відсоток українців, які працюють.

"Візьмімо, наприклад, Литву. Литва визнала дипломи лікарів, медпрацівників у сфері охорони здоров’я. Таким чином вони є однією з небагатьох держав-членів, які визнали такі дипломи. Не всі країни-члени зробили це, принаймні не так швидко і регулярно. Інший момент – ефективність державних служб занятості, як вони допомагають українцям інтегруватися на ринку праці. Також – догляд за дитиною, адже більшість українців, які приїхали до ЄС, часто є жінками з дітьми. Вони можуть працювати лише, якщо є догляд за дітьми. І ось у Данії є дуже добре налагоджена система догляду за дітьми. Тож я думаю, що це частково пояснює відмінності на рівні інтеграції ринку праці", – розповів Шміт.

"Остання цифра, яку ми маємо, це 1,6 мільйона українців, які були інтегровані на різних ринках праці. Для порівняння, зареєстрованих за директивою про тимчасовий захист наразі – 4,3 мільйона. Це дані за 24 вересня", – уточнив цифри єврокомісар.

Він також поінформував, що трохи більше 300 тис. українців зареєстровані у країнах ЄС як безробітні. Це люди, які хотіли би працювати, але не знайшли роботу або можливості працювати.

На думку Шміта, у глобальному масштабі інтеграція українців на ринок праці в ЄС є досить успішною.

До слова, у вересні голова МЗС України Андрій Сибіга закликав ЄС сприяти розробці програм для повернення українських біженців додому.

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